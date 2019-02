Taekwondo, Slovenia Open 2019: successi per Linda Cecchi e Clara Trincia! Sette podi azzurri tra gli junior

Si è conclusa anche la seconda giornata di gare in programma a Lubiana per lo Slovenia Open 2019, torneo di categoria G1 del calendario internazionale di taekwondo. La spedizione azzurra ha vissuto una giornata da autentica protagonista conquistando un bottino complessivo di dodici podi. Tra gli junior le vittorie di Linda Cecchi nei -52 kg e di Clara Trincia nei -49 kg hanno illuminato la giornata, ma sono stati diversi gli azzurri capaci di mettersi in mostra con risultati di prestigio. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati delle categorie junior.

Splendida doppietta azzurra nei -49 kg con il successo di Clara Trincia ed il terzo posto di Elisa Al Halwani. La 15enne del Primavera Taekwondo si è confermata dopo la vittoria al Cyprus Open superando nell’ordine la croata Marea Vodopija (17-1), la tedesca Supharada Kisskalt (7-6), l’austriaca Magdalena Kindl (7-2) e la tedesca Sofia Klein (16-3), prima di avere ragione della serba Andrea Bokan nella finale (18-7). Proprio l’atleta serba ha fermato in semifinale Elisa Al Halwani (7-14), che aveva precedentemente sconfitto la francese Emie Plantard (10-5), la tedesca Esma Nur Balci (17-6) e la connazionale Tindara Puliafito (12-9), approdata a sua volta nei quarti di finale dopo superato la serba Ana Labovic (16-15) e la ceca Anna Velebova (10-9). Nella stessa categoria erano in gara altre quattro italiane. Veronica Rosetti è stata sconfitta nel secondo incontro dalla tedesca Azra Cumur (13-16) dopo aver avuto la meglio sulla croata Pia Juricic (12-11). Stessa sorte per Greta Guaita, vincitrice sulla serba Ana Tot (29-9) ma fermata dall’austriaca Magdalena Kindl (7-12). La serba Andrea Bokan ha eliminato anche Virginia Maestro (7-12), arrivata agli ottavi di finale dopo il successo con la bielorussa Yuliya Biaroza (25-10). Subito sconfitta invece Martina Ladduca dalla tedesca Nadine Michel (11-17).

Il secondo successo di giornata tra gli junior è arrivato grazie a Linda Cecchi nei -52 kg. Percorso netto per l’atleta della Polisportiva Edera Forlì, al decimo podio in carriera in eventi internazionali, che ha sconfitto la bosniaca Magdalena Stipic (24-2), la serba Nadja Rosic (19-1), la bosniaca Petra Zdero (2-1), la britannica Aaliyah Powell (19-14) e la serba Jovana Musicki (14-7) nella finale. Nella stessa categoria Sofia Bagnato si è fermata nei quarti di finale, nettamente sconfitta dalla britannica Powell (7-41) dopo aver avuto la meglio sulla tedesca Melinda Sahin (31-18) e sulla slovacca Sara Sekelova (30-12). Eliminate al primo turno Maria Buccheri, dalla tedesca Lea Anais Karmely (9-27), e Giada Al Halwani, dalla serba poi in finale Jovana Musicki (2-13).

Molto positivo anche il secondo posto di Andrea Conti nei -51 kg, sconfitto di misura in finale dal serbo Novak Stanic (23-24) dopo le vittorie contro il francese Gabriel Arnoux (21-11), contro il serbo Mihailo Vulic (29-11) e contro il lussemburghese Alan Je Hubkratok (32-4). Proprio contro l’atleta del Lussemburgo (2-22) si è fermato il cammino di Federico Spada, che aveva vinto il primo incontro al golden point con il britannico Hayden Corby. Subito fuori invece Nikola Bonacin, sconfitto dal britannico Elias Asef (4-14). Secondo gradino del podio anche per Alessia Sturari nei -46 kg, sopravanzata in finale dalla belga Eryn van Mulders (14-16) dopo le vittorie con la tedesca Litsa Chlorou (16-12) e con la serba Jovana Vasiljevic (9-6). Sfortunata invece Rebecca Albertini, eliminata proprio dalla temibile belga (10-12) al primo incontro.

Podio anche per Lorenzo De Angelis, che ha chiuso al terzo posto nei -59 kg dopo la sconfitta in semifinale con il bosniaco Irfan Catovic (6-9). L’azzurro aveva prima avuto ragione del bielorusso Aliaksei Patrushau (20-19), del croato Adrijan Jandrokovic (25-17) e del tedesco Mohammad Yousufi (21-15). Tra gli altri azzurri in gara soltanto Francesco Romeo ha superato il primo incontro, vinto contro il tedesco Daniel Urich (11-5), prima di perdere con il bosniaco Catovic (2-12). Subito eliminati Eugenio Monaco, dal serbo Nikola Lukic (0-24), e Andrea Buccheri, dal montenegrino Arbon Zekayìj (7-15). L’ultimo podio di giornata lo ha conquistato Noemi Legari Ballerini, terza nei -44 kg. L’azzurra in realtà ha perso l’unico incontro disputato, contro la tedesca Izem Karadas (2-15), ma ha chiuso comunque tra le migliori tre dato il numero ridotto dei partecipanti.

Eliminati al primo turno gli altri azzurri in gara. Nei -45 kg Mirco Mazzi è stato sconfitto dal serbo Relja Ivkovic (10-21), Ettore Lenzo dal tedesco Luca Sendrei (15-22) e Ivan Semenov dal britannico Jacob Wishart (9-17). Stessa sorte per Andrea Sgarlata nei -48 kg, fermato dal lussemburghese Louis Feiereisen (10-15) e per Giuseppe Foti nei -55 kg, superato dal bulgaro Daniel Ladzhev (12-17).

