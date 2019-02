Taekwondo, Slovenia Open 2019: splendida vittoria di Elisabetta Badioli! Italia protagonista nei cadetti con cinque podi

Nella seconda e ultima giornata di gare in programma a Lubiana per lo Slovenia Open 2019. torneo di categoria G1 del calendario internazionale di taekwondo, si sono svolte anche le gare relative alla categorie dei cadetti nelle quali sono arrivati cinque dei dodici podi giornalieri per la spedizione azzurra. Il risultato più prestigioso è stata senza dubbio la doppietta nei -37 kg, con la vittoria di Elisabetta Badioli e il secondo posto di Elisa Bertagnin, ma le soddisfazioni non sono mancate anche altrove. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati delle categorie cedetti.

Impossibile non cominciare dalla finale tutta italiana che ha visto protagoniste Elisabetta Badioli ed Elisa Bertagnin nei -37 kg. L’atleta del Taekwondo Olympic Cattolica ha prevalso sulla connazionale con il punteggio di 8-3, dopo aver superato la serba Djurdja Savic (27-5), la tedesca Nurselin Aydemir (16-2) e la bosniaca Ada Avdagic (29-13). L’azzurra del Hwarang Sporting ha invece avuto ragione dell’ungherese Dora Halasz (26-6) e della bosniaca Sajra Kajevic (26-9) prima della sconfitta in finale.

Splendido secondo posto di Diana Calugareanu nei -41 kg. L’azzurra ha sconfitto nell’ordine la tedesca Aylin Kocabas (15-1), la serba Nadja Isidorovic (9-6) e la bulgara Diana Blagoeva (12-2) prima di cadere in finale contro l’altra bulgara Laren-Hur Raycheva (4-11). Hanno chiuso invece sul terzo gradino del podio Mattia Salvatori nei -41 kg e Valentino Volante nei -49 kg. Il primo è stato nettamente sconfitto in semifinale dallo sloveno Nikolaj Bulatovic (4-24) dopo aver avuto la meglio sull’austriaco Lorenz Wittek (28-13), sul tedesco Emre Cavusman (14-9) e sul serbo Milos Mandic (17-16). Il secondo ha vinto contro il serbo Ognjen Dragosavljevic (14-8) prima di perdere di misura ad un passo dalla finale contro il bosniaco Samed Yuan Yang Gao (19-20). Nei -41 kg era in gara anche Rosario Antonuccio, sconfitto al primo incontro dal ceco Krystof Paruzek (5-20). Nei -49 kg Elia Torre, secondo azzurro iscritto, ha superato il bosniaco Leon Skenderovic (25-2) ma si è fermato contro lo sloveno Luka Raskovic (14-20).

Meno fortunati gli altri italiani in gara. Muhamed Mekerrmi ha perso il primo incontro nei -37 kg contro il tedesco Victor Husrev (5-25). Stessa sorte per Sasha Rodic nei -55 kg, fermata dalla polacca Nikola Roksana Janik (9-23). Nei -44 kg infine soltanto Elena Sofia Faretta ha superato il primo turno vincendo con la croata Hana Ivanis (14-12), ma fermandosi subito dopo per mano della serba Petra Cirovic (2-12). Subito eliminate Letizia Biserni, dalla serba Teodora Radak (5-13), e Martina Calabrò, dalla slovacca Simona Pernischova (9-17).

