Snowboard, Coppa del Mondo PyeongChang 2019: doppio quarto posto azzurro con March e Bormolini

Tornata in scena, dopo la pausa dedicata ai Campionati del Mondo statunitensi, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo sulle nevi coreane di PyegonChang, dove l’anno scorso si sono disputate le Olimpiadi. Una doppia gara in terra asiatica: sabato e domenica due PGS sia per gli uomini che per le donne. L’Italia non è riuscita però a centrare il podio.

Gli azzurri ci hanno provato in tutti i modi, ma si sono dovuti accontentare della piazza d’onore. Prima Aaron March, nella gara di sabato, ha chiuso in quarta piazza, uscendo nettamente sconfitto nella Small Final, dopo una giornata condotta alla grande. Il giorno successivo a brillare è stato il giovane Maurizio Bormolini: il classe 1994 non ce l’ha fatta però a trovare la terza piazza. Da segnalare i piazzamenti anche per quanto riguarda Nadya Ochner (quinta in gara-1), Edwin Coratti e Roland Fischnaller (entrambi fuori ai quarti nella prova di sabato).

A trionfare nel week-end sono stati Zan Kosir ed Andreas Promegger al maschile, con l’austriaco che si è portato al comando della classifica generale di Coppa (nettamente al comando anche in quella che riguarda la specialità olimpica). Nella graduatoria il veterano tricolore Fischnaller non è troppo distante e può tentare ancora l’assalto ad un successo che sarebbe storico. Al femminile torna in gara il fenomeno Ester Ledecka e vince subito, salvo poi uscire sconfitta il giorno successivo, con il successo della teutonica Ramona Theresia Hofmeister. In chiave classifica al comando Sabine Schöffmann, ma tutto è ancora apertissimo in chiave sfera di cristallo.

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com