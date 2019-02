Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach 2019: Maren Lundby vince ancora davanti a Takanashi e Althaus. Lara Malsiner ottima settima!

La norvegese Maren Lundby si conferma attualmente di un altro Pianeta centrando la quinta vittoria consecutiva nel circuito maggiore, la sesta nelle ultime sette gare individuali stagionali disputate e la 19^ della carriera in Coppa del Mondo. La detentrice della Sfera di Cristallo si è imposta anche nella seconda gara del weekend sul trampolino HS90 di Hinzenbach, in Austria, allungando ulteriormente in classifica generale e candidandosi al ruolo di favorita indiscussa in vista dei Mondiali di Seefeld. La 24enne nativa di Gjovik si è aggiudicata entrambe le serie della competizione odierna, precedendo sul podio la giapponese Sara Takanashi e la tedesca Katharina Althaus. Per l’Italia c’è da celebrare l‘ottimo settimo posto di Lara Malsiner, che raggiunge così il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo (il precedente era un 8^ piazza a Lillehammer nel 2017).

Prima serie dominata da Maren Lundby con la miglior misura del weekend, 90 metri, sufficienti per distanziare Katharina Althaus e Sara Takanashi rispettivamente di 5.7 e 6.4 punti specialmente grazie ad un atterraggio praticamente perfetto dal punto di vista stilistico (componente dello score in cui ha guadagnato ben 4.5 punti rispetto ad Althaus). Appena alle spalle della top3 si sono inserite le tedesche Carina Vogt e Juliane Seyfarth con 117.1 e 116.2 punti, mentre Lara Malsiner ha ottenuto l’ottavo miglior punteggio parziale con una notevole prova da 84.5 metri e 112.5 punti con 0.24 m/s di vento alle spalle.

Nella seconda manche la lotta per il podio si è accesa con delle pregevoli esecuzioni che hanno messo sotto pressione Lundby in vista del salto decisivo, ma la norvegese ha risposto alla grande sopperendo ad una forte folata di vento alle spalle con grandissima maestria. La Campionessa Olimpica in carica ha raccolto il miglior punteggio anche nella seconda serie con 125.8 punti per un totale di 250.8 punti, mentre la miglior misura del Final Round è stata raggiunta da Seyfarth con 90 metri (penalizzati però parzialmente nello score dalla compensazione del vento). Le due dirette inseguitrici di Lundby si sono scambiate di posizione rispetto alla prima manche, con Takanashi seconda con 241.2 punti e Althaus terza con 238.5, appena davanti alle rimontanti Seyfarth con 237.3 e Chiara Hoelzl (Austria) con 236.7. La nostra portacolori si è confermata ad alti livelli anche nel secondo salto nonostante condizioni di vento abbastanza sfavorevoli rispetto alle avversarie, portando a casa un totale di 224.7 punti e guadagnando una posizione nei confronti di una sfortunata Yuki Ito.

Foto: Pagina FB Manuela Malsiner