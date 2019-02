Pattinaggio artistico, Four Continents 2019: nel femminile importante test per il Giappone; Kihira per la Leaderhip, Sakamoto in cerca di continuità

La gara della specialità individuale femminile di pattinaggio artistico ai prossimi Four Continents 2019, in programma ad Anaheim (Calinfornia, USA) dal 4 al 10 febbraio, sarà un banco di prova importante per la Nazionale giapponese, potenzialmente in grado di monopolizzare il podio conquistando le prime tre posizioni.

La giovanissima Rika Kihira, fresca vincitrice della Finale Grand Prix svolta a Vancouver lo scorso dicembre, cercherà di ribadire la leadership mandando un messaggio a distanza alla rivale principale per il titolo mondiale Alina Zagitova, apparsa incredibilmente spenta nella rassegna europea di Minsk. Per riuscire nell’impresa l’atleta classe 2002 di Nishinomiya dovrà cercare di pattinare al meglio i segmenti di gara, caratterizzati entrambi dall’esecuzione del triplo axel (nel caso del libero inserito anche in combinazione con il triplo toeloop).

In rampa di lancio nel ghiaccio americano ci sarà anche la Campionessa Giapponese Kaori Sakamoto, pattinatrice dall’incredibile esplosività tecnica che è riuscita a conquistare il difficilissimo titolo Nazionale grazie a una gara pulitissima e che, ribadendo le performance eseguite nella propria terra, potrà davvero essere una spina nel fianco per tutte le concorrenti, esattamente come la terza nipponica in gara Mai Mihara, in cerca di riscatto dopo la qualificazione alla Finale di Vancouver sfumata di pochissimi centesimi. A cercare di fermare il dominio giapponese ci saranno però atlete motivate come la rivelazione Eunsoo Lim (Corea del Sud) e le americane Bradie Tennell, Mariah Bell e Ting Cui.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DEI FOUR CONTINENTS

Foto: ISU Figure Skating