Lotta greco-romana, Ranking Series Gyor 2019: magnifico terzo posto per Ignazio Sanfilippo nei -67 kg

Si sono concluse a Gyor, in Ungheria, le Ranking Series di lotta greco-romana, che hanno messo in palio punti pesanti per la classifica mondiale: cinque gli azzurri impegnati oggi, con il migliore che è stato senza dubbio Ignazio Sanfilippo, capace di raggiungere il gradino più basso del podio nella categoria -67 kg.

L’azzurro aveva iniziato male la giornata, sconfitto agli ottavi dal romeno Mihai Radu Mihut, il quale però è giunto in finale (dove è stato poi sconfitto) permettendo al nostro rappresentante di accedere ai ripescaggi. Qui l’azzurro ha superato il croato Luka Malobabic, accedendo alla finale per il terzo posto, dove l’azzurro ha sconfitto un altro croato, ovvero Danijel Janecic.

Nella categoria -60 kg Jacopo Sandron ha superato nel turno di qualificazione il bulgaro Avgustin Boyanov Spasov, ma agli ottavi ha ceduto il passo al magiaro Erik Torba. L’ungherese ha perso poi in semifinale (alla fine è giunto terzo) e così per il nostro atleta si sono spente le speranze di ripescaggio.

Nei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia si è fermato agli ottavi, sconfitto dallo statunitense Kamal Ameer Bey, il quale però non è andato oltre i quarti di finale. Nella categoria -87 kg si è fermato al turno di qualificazione Mirco Minguzzi, fratello minore di Andrea, campione olimpico a Pechino 2008, battuto dalll’iberico Pedro Jacinto Garcia Perez, fermatosi poi agli ottavi, turno nel quale ha alzato bandiera bianca anche Fabio Parisi, superato dal croato Ivan Huklek, il quale non ha poi passato i quarti.

Foto: FIJLKAM