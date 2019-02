LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: Sebastian Vettel vuole scatenarsi con la Ferrari, Bottas appiedato dalla Mercedes!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della seconda serie di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló proseguirà l’avvicinamento all’inizio del prossimo campionato a Melbourne (Australia), programmato il 17 marzo.

La Ferrari, contrariamente a quanto fatto vedere nella prima finestra di prove, impiegherà il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel in tutti e quattro i giorni. L’alternanza alla guida, infatti, sarà nella medesima giornata per dividersi equamente il lavoro e dare ulteriori informazioni al team. A dare il via alle danze sarà Leclerc domani mattina e spetterà sempre al talentuoso pilota del Principato chiudere l’avventura ferrarista in Catalogna.

Stessa soluzione per la Mercedes che alternerà il campione del mondo Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas tra mattino e pomeriggio: sarà Lewis a salire per primo nell’abitacolo della W10 e poi sarà il turno del finnico. Stesso discorso per la Renault, che darà la stessa opportunità a Nico Hulkenberg e al neo-arrivato Daniel Ricciardo nel medesimo giorno. Redbull ed Alfa Romeo Racing invece portano avanti una spartizione più classica tra i propri piloti ufficiali: nel team di Milton Keynes inizierà il francese Pierre Gasly mentre per la scuderia italo-svizzera sarà il nostro Antonio Giovinazzi il primo a scendere in pista. Di seguito l’elenco completo dei racing drivers nei giorni catalani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata della seconda serie di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00 e si girerà fino alle 13.00, prima della canonica pausa pranzo. Si riprenderà la via della pista dalle 14.00 fino alle 18.00.

Il programma del day-1 – L’elenco dei piloti presenti in pista nel day-1 – La presentazione dei test a Barcellona

La cronaca della mattina

14.54 Rivedremo Sebastian Vettel subito in pista?

14.52 SEMAFORO VERDE. Riparte la sessione pomeridiana.

14.50 Ecco la Mercedes ai box. Tra poco dovrebbe tornare a sventolare la bandiera verde.

14.48 Prima parte di pomeriggio in cui praticamente nessuno ha girato. Solo qualche tornata per Russell, Sebastian Vettel ha esordio con 1:19.867 su gomma C3 ma poi si è subito dovuto fermare a causa dei problemi di Bottas che hanno portato alla bandiera rossa.

14.46 Intanto ci vorrà ancora qualche minuto per riportare ai box la Mercedes.

14.44 Fernando Alonso è arrivato! Quanto affetto per lo spagnolo che nei prossimi giorni potrebbe scendere in pista al volante della McLaren.

14.42 Si sta caricando la W10 sul carro attrezzi, che brutta botta per le Frecce d’Argento.

14.40 Ovviamente sempre bandiera rossa, tutto fermo al Montmelò.

14.39 Ora si sta procedendo con l’attività di recupero della vettura di Bottas che verrà poi portata ai box, la Mercedes perderà diverso tempo prezioso come è accaduto in mattinata alla Ferrari col problema al sistema di raffreddamento alla monoposto di Leclerc.

14.37 La comunicazione direttamente dai box Mercedes.

14.35 Ecco le immagini di Bottas fermo a bordo strada. Ovviamente bandiera rossa, problema per la Mercedes che pareggia i conti con la Ferrari.

14.34 BANDIERA ROSSA! PROBLEMI PER LA MERCEDES! Bottas ha parcheggiato in uscita da curva 3.

14.33 Buonissimo primo giro del tedesco con gomme C3, Seb piazza 1:19.867 e sale in ottima posizione davanti a Hamilton. Nel frattempo entra in pista anche Bottas.

14.31 SEBASTIAN VETTEL SCENDE IN PISTA!

14.30 Trascorsi trenta minuti. Per il momento, a parte qualche giro di Russell, non abbiamo visto nulla. Scuderie attendiste.

14.28 Fernando Alonso! Sembra essere lui l’attrazione di questa prima parte di pomeriggio.

14.26 I team non si azzardano a mandare in pista i piloti, è già quasi passata mezzora dall’inizio della sessione pomeridiana.

14.24 Russell è rientrato ai box, silenzio totale al Montmelò: nessuno in pista.

14.22 Problemi sull’impianto idraulico della McLaren di Russell, si sta lavorando per risolverli.

14.20 Al momento l’unico è in pista è Russell, tutti gli altri aspettano.

14.18 Intanto Charles Leclerc ha finito il proprio lavoro: 29 giri col miglior tempo in 1:18.651. Il monegasco tornerà al volante della Ferrari domani pomeriggio, come detto più volte tra pochi minuti toccherà a Sebastian Vettel.

. @Charles_Leclerc has completed his testing today. His teammate Seb will continue the day Laps: 29

14.16 Che ressa fuori dal paddock della McLaren, si è sparsa la notizia che starebbe per arrivare Fernando Alonso.

14.14 Un tweet di Giovinazzi in attesa di ritornare in pista.

14.12 Russell rimane l’unico in pista, sta girando con gomma C3 senza far registrare tempi particolarmente interessanti.

14.10 Oggi pomeriggio dovremmo vedere anche Fernando Alonso nel paddock.

14.08 Si lancia George Russell, in pista la Williams.

14.07 Diamo uno sguardo dettagliato alla classifica dei tempi con anche il numero di giri percorsi e il compound utilizzato.

14.06 Chi sarà il primo ad accendere i motori in questo pomeriggio?

14.04 Al momento nessuno rompe gli indugi, silenzio al Montmelò.

14.02 Sebastian Vettel è pronto, tra poco lo vedremo in pista.

#Seb5 is about to get back behind the wheel of the SF90 for the afternoon session 🏎💪📊🇪🇸

14.00 SEMAFORO VERDE. Inizia la sessione pomeridiana. Quattro ore a disposizione dei piloti, si resterà in pista fino alle ore 18.00.

13.58 Ammiriamo da vicino la bellissima Alfa Romeo di Giovinazzi che si trova al comando della classifica dei tempi.

13.55 Ricordiamo i piloti che vedremo oggi pomeriggio. Sebastian Vettel e Valtteri Bottas sostituiscono Leclerc e Hamilton a bordo di Ferrari e Mercedes. Dani Ricciardo prende il volante della Renault che in mattinata si era affidata a Hulkenberg, Gasly rimane a bordo della Red Bull come Giovinazzi resta sulla Alfa Romeo. Magnussen sulla Haas, Norris sulla McLaren, Stroll sulla Racing Point, Albon sulla Toro Rosso, Russell sulla Williams.

13.52 Intanto ripassiamo la classifica dei tempi dopo la classifica mattutina.

13.50 Dieci minuti al semaforo verde, i piloti stanno ultimando la pausa pranzo.

13.45 Si ritornerà con Antonio Giovinazzi in testa alla classifica dei tempi, il pugliese si è scatenato con l’Alfa Romeo che sembra essere la vera sorpresa di questi test pre-stagionali.

13.43 La Red Bull ha dato risposte importanti in questa mattina con Pierre Gasly in grandissima forma. Elevata stabilità delle Lattine che stanno piacendo in questi Test, possono puntare molto in alto.

13.41 Sulla Mercedes dovrebbe invece salire Valtteri Bottas dopo l’eccezionale lavoro svolto in mattinata da Lewis Hamilton. Le tante novità tecniche portate in pista dalle Frecce d’Argento hanno dato i propri frutti.

13.39 La Ferrari si affiderà a Sebastian Vettel, il tedesco fa il proprio debutto in questa seconda finestra di Test e dovrà dare delle risposte dopo i problemi avuti in mattinata da Leclerc.

13.37 Alle ore 14.00 scatterà la sessione pomeridiana.

13.35 Bentrovati alla DIRETTA LIVE dei Test F1 Barcellona.

13.28 Alle 14.00 si tornerà in pista a Barcellona. La Ferrari si affiderà a Sebastian Vettel. Serviranno risposte concrete dopo i problemi accusati in mattinata da Leclerc.

13.07 La sessione pomeridiana scatterà alle ore 14.00, ci risentiamo a partire dalle ore 13.30. Buon pranzo a tutti.

13.06 Nel pomeriggio la Ferrari si affiderà a Sebastian Vettel.

13.05 La Mercedes ha portato tantissime novità, rivoluzionata l’ala anteriore. Questa è l’arma segreta delle Frecce d’Argento? Lewis Hamilton ha percorso oltre 80 giri dando ottimi segnali.

13.04 Molto bene anche la Red Bull di Pierre Gasly che a lungo è rimasto al comando.

13.03 Charles Leclerc è terzo a meno di un decimo. La Ferrari è rimasta ferma per oltre due ore a causa di un problema al sistema di raffreddamento, poi è stato risolto attorno a mezzogiorno e al rientro in pista il monegasco ha subito realizzato il tempone.

13.02 Antonio Giovinazzi ha stampato il miglior tempo al volante dell’Alfa Romeo in 1:18.589. Il pugliese ha firmato la prestazione nel finale di mattina dopo essersi comportato molto bene.

13.01 CLASSIFICA DEI TEMPI AL TERMINE DELLA SESSIONE MATTUTINA.

1 Giovinazzi Alfa Romeo 1m18.589s 2 Gasly Red Bull 1m18.647s 3 Leclerc Ferrari 1m18.651s 4 Stroll Racing Point 1m19.139s 5 Magnussen Haas 1m19.644s 6 Russell Williams 1m19.662s 7 Albon Toro Rosso 1m19.689s 8 Hamilton Mercedes 1m20.332s 9 Hulkenberg Renault 1m20.348s 10 Norris McLaren 1m22.306s

13.00 BANDIERA A SCACCHI.

12.58 Prove di partenza per Leclerc e Hamilton che non hanno forzato in questo finale.

12.56 Gasly rientra ai box, rimane fuori Leclerc ma non si sta migliorando.

12.55 Ultimi cinque minuti prima della bandiera a scacchi, per il momento non si sta migliorando nessuno.

12.52 Anche Magnussen tocca quota 80 giri!

12.49 Leclerc gira con gomma C3, vediamo come andrà in questi ultimi 10 minuti.

12.47 LECLERC TORNA IN PISTA.

12.45 GIOVINAZZIIIIIIIIIIIIIIIII! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOOO! Il pugliese monta gomme C4 e stampa un super 1:18.859 con la sua Alfa Romeo balzando davanti a Gasly e Leclerc.

We have a new fastest time of the day, Antonio Giovinazzi setting a 1:18.589 in the Alfa Romeo. #F1Testing #F1 #Formula1 #AG99 pic.twitter.com/CchPoiqRHw — GH Sports (@GHSports123) February 26, 2019

12.44 Hamilton in azione, sta girando sul passo di 1:21alto. Ha già completato 14 giri con gomma C2.

12.42 ATTENZIONE. Come riporta it.motorsport.com, Sebastian Vettel andrà in pista regolarmente alle ore 14.00. Non verrà dato tempo aggiuntivo a Leclerc nonostante i problemi avuti in mattinata.

12.40 Hamilton continua a girare imperterrito, la Mercedes ha mostrato i muscoli: che prova di forza a suon di chilometri, proprio nella mattina in cui la Ferrari ha avuto problemi tecnici…

12.38 La Ferrari di Leclerc è sempre ferma ai box quando mancano 22 minuti al termine della sessione mattutina.

12.36 Gasly chiude un buon giro in 1:18.990 su gomme C3, Albon si ferma a 1:19.689.

12.35 Hamilton tocca quota 80 giri percorsi e la Mercedes esalta il risultato del Campione del Mondo.

12.34 Nel frattempo Gasly è tornato in pista.

12.33 Un primo piano sulle gomme montate dall’Alfa Romeo di Giovinazzi, l’usura è evidente.

12.32 Gasly sempre al comando, subito alle sue spalle ci sono Leclerc e Giovinazzi: tre piloti racchiusi in appena 8 centesimi.

12.30 Hamilton sta girando con gomme C2 sul passo di 1:20 alto.

12.29 Questa la classifica aggiornata del numero di giri percorsi, testa a testa tra Hulkenberg e Hamilton.

Hulkenberg – 68

Hamilton – 67

Magnussen – 62

Giovinazzi – 46

Gasly – 44

Russell – 40

Norris – 38

Stroll – 36

Albon – 22

Leclerc – 20

12.27 Questa invece la cronotabella di Charles Leclerc al rientro in pista dopo i problemi al sistema di raffreddamento.

#F1 #F1Testing Dia 5 ⏱️: Ultima tanda de Leclerc con los C3 1: 19.0 – 1: 18.8 – 1: 32.5 – 1: 18.6 – 1: 19.3 – 1: 21.2 – 1: 20.6 – 1: 20.6 – 1: 21.0 – 1: 21.1 – 1: 31.6 – 1.28.6 – pit. pic.twitter.com/peajvmJpJy — 🏁 Vivo F1 (@vivof1) February 26, 2019

12.26 Quanto lavoro per Hamilton e Hulkenberg che hanno già percorso 65 giri in questa mattinata. Leclerc è fermo ad appena 20 tornate.

12.24 I problemi avuti questa mattina dalla Ferrari hanno lanciato qualche campanello d’allarme, i meccanici hanno lavorato per due ore abbondanti in modo da riparare il sistema di raffreddamento. Tutto si è risolto nel miglior modo, Leclerc ha poi stampato il tempone al rientro in pista ma questo intoppo non ci voleva a complicare il lavoro del Cavallino Rampante.

12.22 Diamo uno sguardo ancora più dettagliato a tutte le novità della Mercedes.

12.20 LECLERC RIENTRA AI BOX. Ha completato 14 giri con gomma C3 dopo i problemi avuti dalla Ferrari nella prima parte della mattinata.

12.18 Hamilton sarà protagonista di un nuovo long run, il Campione del Mondo ha montato gomma C2.

12.17 In pista anche Lewis Hamilton.

12.16 I tempi di Leclerc si sono subito alzati, ultima tornata sul passo di 1:21.3.

12.14 Leclerc è già salito a quota 17 giri percorso ma mancano solo 46 minuti al termine della sessione mattutina. Nel pomeriggio dovrebbe girare Vettel ma non è escluso che il monegasco riparte alle 14 al posto di Sebastian che potrebbe girare più tardi.

12.13 Diamo anche uno sguardo al posteriore di Gasly che al momento si trova al comando della classifica dei tempi.

12.11 Ora Leclerc sta simulando un long run dopo aver stampato il tempone. Il monegasco gira sul passo di 1:20.5.

12.09 Che Ferrari: dopo due ore di stop ai box a causa di un problema al sistema di raffreddamento, la Rossa di Leclerc è tornata in pista e ha subito stampato il tempone. Il Cavallino Rampante fa sognare tutti i tifosi.

12.08 Diamo uno sguardo anche alle condizioni meteo a Barcellona che sono migliorate nel corso di questa mattinata.

12.08 LECLEEEEEEEEEEEEEEEEEEERC! FULMINEEEEEEEEEEEEEEEE! 1:18.651, secondo tempo a 4 millesimi da Gasly!

12.07 Giovinazzi monta la gomma morbida C4, stampa un super 1:18.721 e si porta a pochi millesimi da Gasly.

12.06 Tornano in azione anche Giovinazzi e Russell.

12.05 Ecco Charles Leclerc in pista.

12.04 ANCORA MIGLIORAMENTO! Leclerc scatenato, 1:18.868. La Ferrari risponde subito presente.

12.03 SUBITO LO SQUILLO DI LECLERC! 1:19.071 al rientro in pista, risale in terza posizione.

12.02 Leclerc ha montato gomme C3, finalmente si vede la Ferrari.

12.01 LECLERC TORNA IN PISTA!

12.00 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO TRE ORE:

1 Gasly Red Bull 1m18.647s 2 Giovinazzi Alfa Romeo 1m18.836s 3 Stroll Racing Point 1m19.139s 4 Magnussen Haas 1m19.644 5 Albon Toro Rosso 1m19.967s 6 Hamilton Mercedes 1m20.332s 7 Hulkenberg Renault 1m20.348s 8 Russell Williams 1m20.724s 9 Leclerc Ferrari 1m20.830s 10 Norris McLaren 1m22.306

11.59 Come riportato da it.motorsport.com, la Ferrari ha avuto dei problemi al sistema di raffreddamento. I controlli si sarebbero conclusi da pochi istanti e tra poco dovremmo rivedere Leclerc in pista, per il momento ha percorso solo sei giri.

11.58 In queste foto si vede chiaramente la differenza dell’ala Mercedes rispetto a quella utilizzata settimana scorsa.

11.56 Anche Giovinazzi ai box, Gasly in pista: vediamo come si comporterà il leader della classifica dei tempi.

11.55 Guardate il numero di giri percorsi questa mattina dai vari piloti. Solo 6 tornate per Leclerc, 54 per Hamilton e Hulkenberg. Il dato è importante.

Actualizamos la tabla de vueltas por piloto cuando resta poco más de una hora para el final de la sesión matinal:

HAM 54

HUL 54

MAG 44

GIO 40

GAS 39

NOR 38

RUS 31

STR 28

ALB 20

11.53 Russell e Stroll rientrano ai box, ancora non si muove nulla nel box Ferrari.

11.52 Questa è l’arma segreta della Mercedes? Oggi le Frecce d’Argento sono uscite allo scoperto.

11.50 Il passo di Hamilton è abbastanza interessante su 1:20 alto. Giovinazzi invece alterna tornate rapide ad altre lente, sta studiando meglio la Alfa Romeo.

11.49 Diamo uno sguardo alle novità portate in pista oggi dalla Mercedes.

11.47 Gustiamoci Lewis Hamilton in pista.

11.46 La Ferrari è sempre ferma ai box, i meccanici stanno verificando alcuni dettagli sulla vettura. Pochi giri questa mattina per la Rossa.

11.44 Ulteriore miglioramento di Antonio Giovinazzi che chiude il giro in 1:18.836 avvicinandosi a Gasly.

11.43 Intanto la vettura di Lando Norris rientra ai box.

Esperemos puedan seguir la sesión sin problemas en @McLarenF1 🙏🏻 📸 #Formula1 pic.twitter.com/nNFeTLeo5Y — Formula 1 Uruguay 🇺🇾 (@Formula1Uy) February 26, 2019

11.42 CHE SEGNALI DA GIOVINAZZI con gomma C3! Primi due settori da record, poi perde nell’ultimo settore e rimane in seconda posizione.

11.41 Albon ha montato gomme C3 e si è ripreso subito la quinta piazza con un rilevante 1:19.967.

11.40 Primo squillo per Hamilton che piazza 1:20.332 e si riporta in quinta posizione.

11.38 Antonio Giovinazzi torna in pista!

11.36 Alexander Albon sale in quinta posizione con 1:20.359.

11.35 Lewis Hamilton rientra in pista.

11.33 SEMAFORO VERDE.

11.32 Sempre bandiera rossa ma tra poco si dovrebbe tornare a girare.

11.30: Come riporta autosport.com, la McLaren di Norris è stata caricata sul carro attrezzi e si dovrebbe finalmente ricominciare a girare.

11.29: Si attende ancora qualche momento prima della ripresa di questa giornata di prove.

11.27: Ecco il tweet della Rossa, molto laconico…”Stiamo verificando un po’ di cose…”

11.26: C’è del nervosismo nel box Ferrari, secondo quando riporta it.motorsport.com, per via dei problemi che si sono presentati sulla vettura di Leclerc stamane.

11.24: La sessione dovrebbe riprendere a breve.

11.22: Come riporta it.motorsport.com, Norris è fermo in curva-4. La vettura è già stata raggiunta dal carro attrezzi e dai commissari di percorso.

11.20: C’è la McLaren di Norris ferma a bordo pista.

11.19: BANDIERA ROSSA!!

11.18: Se la Mercedes si esibisce in tutta la sua rinnovata magnificenza, in Ferrari si lavora per capire quale sia il problema. Come riportato da autosport.com, nel box del Cavallino Rampante stanno lavorando per comprendere la natura delle criticità emerse sulla vettura. Allo stato attuale delle cose, Leclerc ha completato solo 6 giri ed è settimo.

11.17: Torna in pista Hamilton con una Mercedes (gomme C2) completamente rivisitata, per quanto detto…

11.16: Lando Norriss sta compiendo con la McLaren un run con gomme C3. Al momento sigla crono attorno all’1’23” basso

11.15: In Williams si festeggiano i 20 giri completati da Russell (ottavo al momento)

11.12: Nel frattempo Hulkenberg migliora il proprio riscontro (1’20″781, gomme C2) e scavalca Leclerc fermo ormai da più di un’ora al box (solo 6 giri completati dalla Rossa).

11.10: Si può dunque parlare di una versione B della Mercedes. nuova ala anteriore e muso, con quest’ultimo leggermente più basso con una migliore collocazione delle feritoie per l’S-Duct; l’ala ha una nuova piastra curva rivolta verso; l’altezza delle alette è diminuita per cercare di migliorare l’uscita del flusso. Aggiunti inoltre dei profili ad L sulla parte superiore del muso, come McLaren.

11.08: Una Mercedes “rivoluzionata” rispetto alla finestra di test precedente come si può evincere da questa comparativa:

11.06: Sul fronte Ferrari tutto tace e la curiosità sul sapere come mai la Rossa non abbia praticamente girato è molta.

11.04: Un’immagine che descrive il lavoro di Hamilton

11.02: Dopo due ore di prove Gasly domina la scena mentre la Ferrari è ferma da più di un’ora. Problemi tecnici sulla Rossa?

2⃣ hours of #F1Testing! Best times (and laps) so far:

11.00: Di seguito l’aggiornamento dei tempi:

1 Gasly Red Bull 1m18.647s 2 Giovinazzi Alfa Romeo 1m18.929s 3 Stroll Racing Point 1m19.139s 4 Magnussen Haas 1m19.716s 5 Hamilton Mercedes 1m20.764s 6 Leclerc Ferrari 1m20.830s 7 Hulkenberg Renault 1m20.861s 8 Russell Williams 1m21.102s 9 Albon Toro Rosso 1m22.001s 10 Norris McLaren 1m22.306

10.59: GIOVINAZZI!!! 1’18″929 per il pilota dell’Alfa Romeo Racing e seconda posizione alle spalle di Gasly (gomme C3).

10.58: 1’20″992 per Russell che, contrariamente a quanto si pensava, comincia davvero ad avvicinarsi ad un limite di valore: è ottava la Williams.

10.56: 1’21″636 per Russell che migliora considerevolmente il proprio riscontro, pur rimanendo in ultima posizione.

10.55: Fa segnare un tempo “decente” anche la Williams di Russell. Dopo prove esclusivamente aerodinamiche, l’inglese stampa il crono di 1’29″105 con gomme gialle (C3) ma è chiaro che la concorrenza è distante anni luce.

10.53: E’ tornato in pista Pierre Gasly con la Red Bull RB15 con gomme C3

10.51: 14 tornate per Lewis con le gomme C2, rientrando poi ai box. Sono 40 i giri completati da Hamilton fino ad ora mentre la Ferrari di Leclerc è ancora ferma ai box…(6 giri completati).

10.48: Continua la coppia citata a girare su tempi non eccezionale. Ma soprattutto in Mercedes vogliono evidentemente sondare quanto possa essere il livello di degrado delle C2.

10.45: In questo momento solo Hamilton (gomme C2) e Norris (gomme C3) sul tracciato.

10.44: La Renault di Hulkenberg impegnata in diverse simulazioni di partenza.

10.41: Dopo una buona partenza di run, ora i tempi di Hamilton si sono alzati di quasi 2″.Il passo di Lewis è ora sull’1’23″6 con gomme C2.

10.39: Sul fronte Ferrari nessuna novità. Solo 6 giri per Leclerc. Problemi per la scuderia di Maranello?

10.38: Hamilton continua ad inanellare diversi giri con gomme C2, segno che la Mercedes vuol portare avanti il proprio lavoro sulla durata.

10.36: Tornato in pista Lance Stroll, con gomme C2: il canadese, dopo aver stabilito il record nel primo settore, non si migliora negli altri due e resta distante dal crono che lo vede al momento in seconda piazza.

10.35: Hamilton migliora ulteriormente il proprio riscontro e scavalca Leclerc in classifica: 1’20″764 per il britannico con gomme C2 e quinta posizione parziale

10.34: Di seguito il numero di giri completato dai piloti:

Hamilton – 26

Hulkenberg – 25

Magnussen – 24

Gasly – 24

Giovinazzi – 20

Norris – 18

Stroll – 12

Russell – 11

Albon – 7

Leclerc – 6

10.33: Gasly fa rientro ai box dopo un consistente run sul passo dell’1’22″basso

10.30: Hamilton migliora e sale in settima posizione con il tempo di 1’20″943 (gomme C2)

10.27: Torna in pista Hamilton con la Mercedes W10. Lewis sul tracciato con gomme C2.

10.25: SUSSULTO DI GIOVINAZZI!!! L’italiano con l’Alfa Romeo si porta in terza posizione con il crono di 1’19″391 (gomme C3).

10.24: Si attende anche la Ferrari che è un po’ mancata, fino a questo momento, in pista con Leclerc che è quarto al momento (1’20″830 con gomme C3).

10.23: Nel frattempo ritorna in pista Antonio Giovinazzi con la C38.

10.22: Russell che continua ad entrare e ad uscire dalla pista, portando avanti un programma di simulazione sull’aerodinamica.

10.21. Spinge il danese Kevin Magnussen: 1’19″716 per la Haas (gomme C2) ma sempre in terza posizione alle spalle di Gasly e di Stroll

10.18: In pista anche George Russell con la Williams FW42

10.16: Gasly abbatte il muro dell’1’19” con la Red Bull e stabilisce il nuovo crono di riferimento: 1’18″674 per il francese con gomme C3, rafforzando la propria leadership in questo day-1

10.15: Nel frattempo è tornato ai box Lance Stroll dopo aver completato il proprio run con gomme Proto (secondo).

10.14: Rientra subito ai box Lewis mentre ritorna in pista la Red Bull di Gasly con le gomme C3.

10.13: Hamilton è il pilota più attivo in pista con 23 tornate completate mentre Giovinazzi attraversa la pit-lane ed effettua una prova di partenza.

10.11: Rientrano in pista Russell ed Hamilton

10.10: 1’22″470 per Antonio Giovinazzi, che migliora il suo tempo ma rimane in nona posizione (gomme C3) visto che anche Norris ha abbassato il proprio tempo (1’22″306) con gomme C3

10.08: Primo giro cronometrato anche per la McLaren di Norris in 1’22″485 (gomme C3), posizionandosi in ottava posizione.

10.06: Scendono i tempi di Giovinazzi: il pilota dell’Alfa Romeo Racing ottiene il crono di 1’23″090 (gomme C3) ma è sempre settimo, mentre Stroll con gomme non marcate si porta in seconda posizione con la sua Racing Point (1’19″139).

10.05: Hulkenberg si migliora con la Renault (gomme C1) e porta il proprio crono a 1’20″886, rimanendo però in quarta posizione alle spalle di Leclerc.

10.03: Un’istantanea di chi ha dominato il turno:

10.02: Rientra in pista anche la Renault di Nico Hulkenberg, seguito anche dall’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi: quarto e settimo i due piloti al momento.

10.01: Nel frattempo una panoramica dall’altro del circuito di Barcellona:

10.00. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Gasly Red Bull 1m19.021s 2 Magnussen Haas 1m20.325s 3 Leclerc Ferrari 1m20.830s 4 Hulkenberg Renault 1m21.728s 5 Hamilton Mercedes 1m21.813s 6 Albon Toro Rosso 1m22.001s 7 Giovinazzi Alfa Romeo 1m23.912s 8 Russell Williams 1m49.849s

9.58: Si rivede in pista la Mercedes W10 di Hamilton con gomme C3 mentre Russell rientra ai box.

9.57: Ferrari che aspetta evidentemente condizioni migliori per rientrare in pista con Leclerc. Temperature piuttosto basse a Barcellona

9.55: Russell procede ad una velocità ridotta. Evidentemente il pilota della Williams sta effettuando delle prove aerodinamiche.

9.54: Rientra ai box nel frattempo anche Magnussen, dopo aver completato 14 giri con la Haas con gomme C2. Secondo al momento il danese (1’20″325)

9.52: Si rivede in pista George Russell con la Williams FW42. Il pilota britannico ha compiuto sino a ora appena 2 giri. Il britannico in pista con le gomme più morbide (C5).

9.51: Di seguito l’aggiornamento dei tempi: Norris, Stroll e Russell sono i piloti ancora privi di un tempo.

1 Gasly Red Bull 1m19.021s 2 Magnussen Haas 1m20.325s 3 Leclerc Ferrari 1m20.830s 4 Hulkenberg Renault 1m21.728s 5 Hamilton Mercedes 1m21.813s 6 Albon Toro Rosso 1m22.001s 7 Giovinazzi Alfa Romeo 1m23.912s Norris McLaren No time Stroll Racing Point No time Russell Williams No tim

9.50 Rientrano ai box sia Lewis che Gasly con lavori molto differenti portati a compimento. Ora ci attendiamo la risposta di Leclerc e della Ferrari

9.49: In tutto questo Hamilton ha impostato la velocità di crociera e ha raggiunto già quota 13 giri (gomme C2). Quinto al momento il britannico.

9.47: 1’19″027 per Gasly che continua a martellare su un grande passo con la Red Bull Honda.

9.44: Scatenato Gasly! 1’19″074 per la RB15, con il francese che è entrato in pista con un approccio aggressivo (gomme C3). Dopo aver raffreddato le gomme, il campione del mondo della F2 nel 2016 si è rilanciato, migliorando il proprio riscontro. Risale in classifica anche Hamilton (1’21″813, quinto) con gomme C2.

9.43: La Renault di Hulkenberg completa 16 giri con gomme C3 (quarto crono parziale) e rientra ai box.

9.41: Gasly si conferma il benchmark di questa sessione al momento: 1’19″323 per il francese in grande confidenza con la Red Bull, con gomme C3.

9.41: Tornano in pista Gasly ed Hamilton: il francese della Red Bull con gomme C3 e il britannico della Mercedes con gomme C2.

9.40: Intanto Hulkenberg è il pilota più attivo in pista con i suoi 13 passaggi sul traguardo. E’ l’unico ad aver raggiunto e oltrepassato la doppia cifra di tornate fino a questo momento.

9.37: Magnussen sale in seconda posizione con la Haas, scavalcando la Ferrari di Leclerc. Il danese ha ottenuto il crono di 1’20″358 con le gomme C2.

9.35: Nel frattempo Magnussen con la Haas ottiene il terzo tempo con gomme C2 (1’21″512).

9.34: Come da previsione, una Mercedes con tanti aspetti innovativi: spicca il nuovo “muso” più stretto

9.33: Nel frattempo arrivano alcune immagini dai box e la Mercedes è presente con un nuovo pacchetto aerodinamico: deviatori di flusso e fondo diversi rispetto alla prima finestra di prove.

9.31: Cinque tornate per la Rossa che fa rientro ai box, in seconda posizione al momento alle spalle della Red Bull di Gasly che ha iniziato con il piglio giusto. Anche il francese ai box come anche Giovinazzi. Solo Hulkenberg in pista in questo momento.

9.29: La Ferrari di Leclerc (secondo) migliora il proprio riferimento e realizza il crono di 1’20″830 a 9 decimi circa dal crono di Gasly. Entrambi i piloti con C3.

9.27: Si cominciano a vedere tempi interessanti: Gasly ottiene 1’19″973 al secondo passaggio con C3, mentre Leclerc (1’22″765) ha un primo giro abbastanza lento. 1’24″535 per Giovinazzi e 1’25″532 per Hulkenberg, sempre con gomme C3.

9.25: Anche Charles Leclerc in pista con gomme C3

9.23: In pista anche la Red Bull di Gasly, sempre con gomme C3 (banda gialla)

9.22: Tocca al tedesco Nico Hulkenberg (Renault) e al nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) con gomme C3 ritornare in pista.

9.21: Come rivela il collega Albert Fabrega, la Haas si presenta con uno scarico innovativo.

9.20: Hamilton è tornato ai box dopo 7 tornate. Ha così ultimato il suo run per la raccolta delle informazioni e i fotografi sono pronti ad immortalare il momento…

9.18: In realtà Hamilton sta effettuando questi giri a bassa velocità con gomme C5 e non C4 come si era detto precedentemente. Mentre in casa Williams si preparano a far rientrare Russell in pista.

9.17: In arrivo l’aggiornamento meteo della Pirelli

9.16: Hamilton continua a girare e, al momento, ha inanellato 7 giri. Sta effettuando passaggi a bassa velocità sul rettilineo per la raccolta dati. Intanto è l’unico pilota presente in pista, viste anche le condizioni poco favorevoli.

9.14: Stando a quanto riporta it.motorsport.com, Hamilton è impegnato in prove aerodinamiche, infatti ha alcuni sensori vistosi sulla vettura.

9.13: 1’23″502 è il primo tempo di questa giornata e lo firma proprio Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes, tornato in pista con gomme C4, fa segnare questo tempo d’attacco.

9.10: Risponde all’appello anche Magnussen

9.09: Stroll abortisce però il suo secondo tentativo, mentre in pista per l’installation lap Leclerc con la Ferrari.

9.07: Nel frattempo Stroll tira dritto e a differenza degli altri si lancia per un primo giro cronometrato con la sua Racing Point.

9.06: Albon torna immediatamente in pista, raggiunto dalla Racing Point RP19 di Lance Stroll e dalla W10 di Lewis Hamilton. All’appello, a questo punto, manca solo la Ferrari di Leclerc.

9.05: In Haas si attende…Nell’abitacolo della VF-19 ci sarà il danese Magnussen

9.03: Semplice installation-lap per le monoposto citate che fanno subito rientro ai box.

9.01: Si dà il vio allo spettacolo e subito in pista Hulkenberg (Renault), Giovinazzi (Alfa Romeo) e Russel (Williams). Seguono l’esempio anche la Red Bull di Gasly e la Toro Rossi di Albon, questi ultimi con gomme C5 come rivela autosport.com

9.00: SEMAFORO VERDE!!!

8.59: Lewis è pronto a dare delle risposte con la W10. Vi saranno ancora problemi di bilanciamento?

8.56: In Ferrari sono pronti e voi?

8.53: Al Montmelo c’è il sole ma le temperature sono ancora piuttosto basse. circa 5° C in aria. C’è una leggera foschia, che dovrebbe alzarsi con il passare dei minuti. Le condizioni quindi non promettono di certo pioggia…

8.50: 10′ al via di questa attesa prima giornata della seconda serie di test collettivi a Barcellona.

8.48: La Renault invece alternerà quest’oggi i due piloti: Hulkenberg sarà nell’abitacolo della vettura anglo-francese nella sessione mattutina. Poi spetterà all’australiano Daniel Ricciardo prendere il suo posto.

8.46: In casa Alfa Romeo invece, spetterà ad Antonio Giovinazzi sobbarcarsi il lavoro di questo day-1 e senza dubbio il pilota nostrano avrà tante responsabilità.

8.44: Tattica diversa in Red Bull che porteranno avanti il proprio programma e oggi sarà il francese Gasly a guidare nell’intera giornata la RB15.

8.43: In casa Ferrari, come detto spetterà a Leclerc iniziare il lavoro. A differenza di quanto avvenuto nei primi 4 giorni di test, la Ferrari ha deciso che i piloti disputeranno tutte e quattro le giornate, alternandosi mattina e pomeriggio.

8.41: Sarà dunque Lewis ad aprire le danze in casa Mercedes poi nel pomeriggio subentrerà Bottas

8.40. Tra le osservate speciali ci sarà anche la Williams. Il team di Grove si è reso protagonista, nella prima finestra di prove, di qualcosa a metà tra l’imbarazzante e il vergognoso: presentarsi dopo che due giorni di test erano andati in archivio ed effettuando lo shakedown della macchina mentre gli altri giravano non è stato un grande spettacolo.

8.37: Di seguito le line-up di questa quattro giorni a Barcellona:

8.34: Guardando alla Casa del “Biscione”, il team nato dalla fusione tra l’azienda nostrana e la Sauber ha fatto vedere in pista che il nuovo progetto ha ottime fondamenta. La C38 sembra una macchina nata bene. Sia il finlandese Kimi Raikkonen che il nostro Antonio Giovinazzi sono riusciti ad inanellare un gran numero di giri (507), evidenziando anche un’ottima velocità. La soluzione dell’alettone anteriore “outwash” (lo stesso impiegato dalla Ferrari) pare funzionare e, nella lotta tra le squadre che si contendono il posto alle spalle delle tre grandi, la candidatura del team italo-svizzero è decisamente solida.

8.31: Da non sottovalutare Red Bull ed Alfa Romeo Racing. La monoposto di Milton Keynes era quella, tra i top team, con le maggiori incognite vista la nuova partnership con Honda. Ebbene, il propulsore giapponese ha risposto piuttosto bene alle sollecitazioni, dimostrandosi veloce ed affidabile. Contrariamente al passato, infatti, non vi sono stati contrattempi e l’olandese Max Verstappen e il francese Pierre Gasly, un po’ come fatto dalla Ferrari, hanno ultimato il loro programma senza ritardi particolari, avendo risposte confortanti soprattutto dal punto di vista della costanza. Nel frangente la RB15 è parsa la macchina che meglio riesce a gestire gli pneumatici Pirelli.

8.27: I problemi di bilanciamento della Mercedes, denunciati soprattutto dal finlandese Valtteri Bottas, andranno valutati alla prova dei fatti da domani. Lo scopo degli ingegneri della Mercedes sarà quello di dare maggior stabilità sul retrotreno e, stando ad alcune indiscrezioni, delle soluzioni già sarebbero pronte all’uso. Come rivela it.motorsport.com, l’adozione di un sistema “sterzante” per le ruote posteriori potrebbe essere solo una delle possibili idee. Dunque, quel che ci aspetta dovrebbe dare un quadro più preciso della situazione.

8.25: SI preannuncia una giornata proficua a Barcellona e il paddock inizia a popolarsi

8.23: Di sicuro vedremo un’altra Mercedes. La scuderia di Brackley nei primi quattro giorni di prove si è verosimilmente esibita con una monoposto laboratorio il cui scopo era sondare l’affidabilità. I 610 giri coperti, pari a 2.840 km, dicono chiaramente che la W10 ha risposto presente. Le dichiarazioni del Team Principal Toto Wolff su una Rossa in vantaggio di mezzo secondo sono attendibili fino ad un certo punto. Di fatto le Frecce d’Argento nella prima finestra catalana si sono presentate con una vettura “tradizionale”. Per questo, come confermato anche dai diretti interessati, vedremo una macchina con degli update importanti.

8.20: Uno degli aspetti della Rossa che ha più colpito gli appassionati e anche i concorrenti è l’uso di un’ala anteriore particolare: una struttura così escogitata per proporre il cosiddetto “effetto outwash“, ovvero incanalare l’aria in modo che il flusso sia indirizzato all’esterno degli pneumatici.

8.18: Le risposte della nuova nata sotto l’insegna del Cavallino Rampante sono state estremamente positive. A detta dei piloti, infatti, la Ferrari è parsa fin da subito affidabile e facile da guidare. Pertanto, da una base così solida, ci sono possibilità per portare avanti un programma di sviluppo altamente qualitativo.

8.15: Si riparte dalla Ferrari. Promossa a pieni voti la scuderia di Maranello: 598 giri e 2783 km percorsi. Una SF90 veloce e consistente che ha permesso al tedesco Sebastian Vettel e al monegasco Charles Leclerc di completare il programma di lavoro senza intoppi. La Rossa, a differenza delle altre macchine in pista, ha lavorato per lo più sulle mescole C2 e C3, volendo verificare aspetti relativi al degrado e ai consumi.

8.12: C’è grande attesa per l’inizio di questa seconda quattro-giorni di prove che si preannuncia molto interessante perché, verosimilmente, i team inizieranno a mostrare le loro carte anche in termini di prestazione pura.

