LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: Leclerc e la Ferrari al comando, si riparte

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e penultima giornata di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló andrà in scena un day-3 particolarmente importante nel quale i team vorranno definire gli assetti in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park.

La Ferrari deve assolutamente ripartire dopo i problemi avuti ieri: un cedimento strutturale sulla monoposto guidata da Sebastian Vettel dopo appena due ore ha impedito alle Rosse di ritornare in pista per tutta la giornata, perdendo così moltissimo tempo. Oggi il tedesco e Charles Leclerc cercheranno di ritrovare il feeling con la vettura e di recuperare, mentre la Mercedes cercherà ancora nuove risposte con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma attenzione anche all’Alfa Romeo, alla McLaren e alla Red Bull che in queste giornate si sono messe particolarmente in luce.

In particolar modo la vettura di Milton Keynes ha messo in mostra una costanza di rendimento notevole sia con Pierre Gasly che con Max Verstappen. Il connubio con Honda sembra funzionare pertanto è giusto dare grande considerazione alla monoposto anglo-austriaca in prospettiva campionato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e penultima giornata di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento! (FOTOCATTAGNI)

La cronaca della della terza giornata (mattina)

14.27 Scende in pista Leclerc!! Nel frattempo Bottas prosegue nel suo stint con due passaggi in 1’24″0 e 1’24″1.

14.25 Grandissima difficoltà per la Williams nel long-run: Russell si è fermato ai box dopo aver visto i propri tempi impennarsi fino all’1’27″…

14.23 Sono già 11 i giri completati da Bottas in queste prime battute della sessione pomeridiana. Cominciano ad alzarsi i tempi Mercedes: ultimo passaggio in 1’23″8.

14.20 Il finlandese Bottas è abbastanza costante sul piede dell’1’23” nel suo primo long-run con gomme C3.

14.18 Stroll (Racing Point) continua a girare costantemente 8 decimi più forte rispetto a Russell (Williams) con la stessa mescola di pneumatici C3.

14.15 Bottas comincia il suo run con un 1’22″8 ed un 1’23″2 con gomma C3 (le soft).

14.13 Prove di long-run per Racing Point e Williams, con tempi abbastanza alti sul piede dell’1’24” alto-1’25” basso.

14.10 Installation lap ultimato per Bottas, che rientra immediatamente ai box. Girano con gomma C3 Stroll e Russell.

✅ C’est reparti pour 4h de séance ! 🔄 Ricciardo, Bottas et Grosjean remplacent leurs coéquipiers cet après-midi.#F1 #F1Testing 🇪🇸 pic.twitter.com/1G5GzwBarL — Secteur F1 🏎🇫🇷 (@Secteur_F1) February 28, 2019

14.08 Primo giro di giornata per Valtteri Bottas, chiamato a proseguire il programma di lavoro della Mercedes dopo una buona mattinata con Hamilton alla guida.

14.06 Lance Stroll e George Russell rompono il ghiaccio e scendono in pista per cominciare il lavoro pomeridiano.

14.03 Nel pomeriggio Bottas dovrebbe prendere il posto di Hamilton in Mercedes e Ricciardo sostituirà Hulkenberg al volante della Renault.

14.00 SEMAFORO VERDE!! Comincia la sessione pomeridiana della penultima giornata di test a Barcellona.

13.58 C’è grande curiosità anche per capire il reale potenziale della Red Bull nel giro secco da qualifica, dopo aver impressionato nelle prime sei giornate nel passo gara con carico di carburante.

13.55 Cinque minuti al termine della pausa pranzo, tra poco si ricomincia a girare a Barcellona!

13.53 In questo scatto sono immortalati i tre piloti più in palla della mattinata, con Albon e Hamilton all’inseguimento del monegasco Charles Leclerc.

13.48 Vedremo se Ferrari continuerà anche nel pomeriggio ad effettuare prove di time attack per preparare al meglio la qualifica del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale.

13.43 Di seguito la tabella riassuntiva dei migliori tempi e del numero di giri percorsi dai 10 piloti impegnati nella sessione mattutina:

Bilan de la matinée…

Meilleur temps 2019 ✅

Plus rapide que lors des essais 2018 ✅

Plus vite que la pole 2018 ⛔️#F1Testing #Fit4F1 pic.twitter.com/P3KNbnFHBR — Pirelli France (@PirelliFR) February 28, 2019

13.38: Impressionante però la Mercedes di Hamilton che ha fatto la differenza con le C2, segnando dei crono davvero molto interessanti.

13.34: Confortanti i risultati ottenuti da Charles Leclerc con la Ferrari che ha stampato il miglior crono della sessione mattutina e si è issato in vetta alla graduatoria.

13.30: Siamo nella pausa pranzo della terza giornata di test collettivi di F1 e i team si stanno preparando per riprendere le prove dalle 14.00 fino alle 18.00

13.02 A questo punto tutto rimandato a questo pomeriggio alle ore 14.00. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!

13.01 I piloti tornano ai box. Ecco il riepilogo tempi della mattinata di questo giovedì 28 febbraio:

1 Leclerc Ferrari C5 1m16.231s 2 Albon Toro Rosso C5 1m16.882s 3 Norris McLaren C5 1m17.084s 4 Gasly Red Bull C5 1m17.091s 5 Hulkenberg Renault C5 1m17.496s 6 Stroll Racing Point C5 1m17.556s 7 Giovinazzi Alfa Romeo C4 1m17.639s 8 Hamilton Mercedes C2 1m18.097s 9 Russell Williams C5 1m18.130s 10 Magnussen Haas PROTO 1m18.199s

13.00 BANDIERA A SCACCHI, SI CHIUDE LA MATTINATA!

12.59 ED ECCO IL NUOVO RECORD!!!!!!!!!!!!! 1:16.231!!!!!!!!!!!!!! ANCORA SU GOMME C5, MA IL PRIMATO DELLA PISTA è ORMAI A POCHI MILLESIMI!!!

12.58 Attenzione nuovo record nel T1 per Leclerc!

12.57 Solamente 3 minuti alla fine della sessione, poi sarà lunch break al Montmelò!

12.56 Albon è su un long run sul piede dell’1:23-:1:24, con Hulkenberg che procede sulle C1.

12.55 Gasly fissa un 1:17.300 con le C5, ma non migliora il suo 1:17.091 di prima.

12.54 Il dettaglio del nuovo fondo portato dalla Ferrari nella giornata odierna

Ferrari's new floor in action today Ferrari's new floor carries three spikes in front of the rear wheels#F1Testing pic.twitter.com/0P8kzsGE5L — tami. (@Vetteleclerc) February 28, 2019

12.52 Leclerc di nuovo ai box, mentre Gasly è a sua volta su C5.

12.51 Ci stiamo avvicinando alla pole di Hamilton del 2018. Siamo a poco meno di 2 decimi!

12.49 LECLERC SPAVENTOSO!!!!!!!!!!! 1:16.361!!!!!!!!!!!!! NUOVO RECORD!!!!!!!!!!!!!!!! T1 e T3 perfetti, solamente nel T2 non ha centrato il tempo fucsia! Stavolta il monegasco ha sfruttato le gomme C5.

12.48 Attenzione ancora nuovo record nel T1 per Leclerc!

12.47 Hamilton nelle curve 7-8-9, una W10 vista davvero in presa diretta…

12.45 Russell migliora nuovamente con le C5 e sale a 1:18.130 e mette Magnussen in ultima posizione.

12.43 Prosegue il lavoro accurato di Hamilton. Eccolo mentre esce dal box Mercedes.

12.41 Hulkenberg ancora sulle C1, una gomma che, sostanzialmente, l’anno scorso si è vista per pochi giri solamente a Silverstone. La Renault prosegue a cercare solidità con le mescole più dure.

12.39 Tempo eccezionale per il monegasco, con gomme C4, le ex ultrasoft.

12.38 Nuovo record nel T2 per Leclerc! ED è NUOVO RECORD!!! 1:16.658!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHE GIROOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!

12.36 Torna sul tracciato Hulkenberg, mentre Gasly entra ai box dopo un breve run con le C5.

Oh we just about managed this shot… he’s a quick one. Off he goes to add more laps to his 58 tally!#RSspirit pic.twitter.com/IpdJCuBgdH — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 28, 2019

12.35 Riepilogo computo giri completati

Hamilton – 70

Albon – 62

Norris – 59

Hulkenberg – 58

Magnussen – 53

Giovinazzi – 49

Leclerc – 43

Russell – 42

Gasly – 41

Stroll – 37

12.33 Russell migliora ancora e raggiunge l’1:18.348 con le C5, avvicinandosi al corno di Magnussen.

12.31 Albon, Russell, Giovinazzi e Gasly sono sul tracciato. Hulkenberg, invece, ha chiuso un breve stint con le C1! Le Hard.

12.30 FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE A 30 MINUTI DAL BREAK.

1 Albon Toro Rosso C5 1m16.882s 2 Leclerc Ferrari C4 1m16.949s 3 Norris McLaren C5 1m17.084s 4 Gasly Red Bull C5 1m17.091s 5 Hulkenberg Renault C5 1m17.496s 6 Stroll Racing Point C5 1m17.556s 7 Giovinazzi Alfa Romeo C4 1m17.639s 8 Hamilton Mercedes C2 1m18.097s 9 Magnussen Haas PROTO 1m18.199s 10 Russell Williams C5 1m18.616

12.29 La pole del GP di Spagna 2018 è stata un 1:16.173 di Hamilton. Saranno in grado di fare meglio entro domani?

Last year @LewisHamilton was on pole @Circuitcat_eng with a 1m16.173s. Already we’ve seen quicker times than in the same test last year – with cars that are actually heavier. Can the 2018 pole be beaten already? pic.twitter.com/r8OHOrMftq — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 28, 2019

12.28 LECLERC VOLA!!!!!!!!!!! 1:16.949!!!!!!!!!! Rimane in seconda posizione ma scende sotto l’1:17!! La mescola usata dovrebbe essere la C4.

New Update: Charles Leclerc goes quickest again with 1:16.949 on C4 Tires. First 1m16s Lap for ferrari in 2019 testing.#F1Testing #CL16 #F1 pic.twitter.com/FBLauJOPEw — Scuderia Ferrari F1 News (@UpdatesFerrari) February 28, 2019

12.27 Attenzione record per Leclerc nel T1!

12.26 Anche Pirelli si congratula con Alexander Albon per il suo 1:16.882.

Congratulations to @ToroRosso @alex_albon: fastest lap of the whole test so far with a rapid 1m16.882s! #Fit4F1 pic.twitter.com/KT6Hcx2VWT — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 28, 2019

12.24 Russell migliora a sua volta e scende a 1:18.616 con le C5. Albon dopo il nuovo record rientra subito ai box.

12.22 Riecco Leclerc sul tracciato. Vedremo con quale mescola sarà impegnato..

12.21 Albon aveva appena montato un nuovo set di C5. La STR14, ad ogni modo, dimostra di essere davvero in forma!

12.20 ANCORA ALBON!!!!!!!!!!!!!! 1:16.882 CON LE C5! Il thailandese ha già superato il tempo di Bottas dei test di maggio 2018!

12.18 Un Hulkenberg visto molto da vicino…

One way or another… the car is looking good out there! 😍#RSspirit @HulkHulkenberg pic.twitter.com/CQwlU1ZMF8 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 28, 2019

12.16 Giovinazzi con le soft, le C3, scende a 1:17.639, mentre Hamilton prosegue sull’1:20 con le C3.

12.14 RISPONDE LECLERC!!! 1:17.056 con gomma C4 le ex ultrasoft!

12.13 Riepilogo giri completati

Hamilton – 55

Magnussen – 53

Albon – 52

Norris – 51

Hulkenberg – 51

Giovinazzi – 44

Gasly – 38

Stroll – 37

Leclerc – 37

Russell – 34

12.11 ALBONNNNN!!!!!!!!!!!!!!! 1:16.981 IL PRIMO SOTTO IL MURO DELL’1:17!!! Il thailandese ha piazzato il nuovo record con gomma C5, la più morbida del lotto.

Alexander Albon is the first driver into the 1m 16’s 💪 The Toro Rosso driver posts a 1:16.981 🔥 (FYI: Lewis Hamilton’s 2018 pole lap was 1:16.173)#F1Testing #F1 pic.twitter.com/B4x6MZ6e2I — Formula 1 (@F1) February 28, 2019

12.10 Russell di nuova in pista, mentre Norris procede sul piede dell’1:22.

A 1m18.896s for @GeorgeRussell63 as we head towards lunch ⏱️ That's the quickest lap we've seen from the FW42 so far. Keep pushing team 👏#F1Testing #GR63 pic.twitter.com/rY9Ik1PohK — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 28, 2019

12.08 Albon e Hulkenberg ci smentiscono e tornano a loro volta sul tracciato.

12.06 In questo momento c’è solo Lando Norris sul tracciato.

12.04 Leclerc non completa il giro e torna ai box. Evidentemente il super-giro è stato ottenuto con poca benzina nel serbatoio.

12.03 Un giro davvero eccezionale per il monegasco che prosegue e stampa il suo miglior T2.

12.02 LECLERC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHE TEMPO CON LE MEDIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1:17.253!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Medie = C2

12.01 Mentre tutti forzano con le gomme più soft, Leclerc inizia un run con le C2.

12.00 AGGIORNAMENTO TEMPI AD UN’ORA DALLA PAUSA PRANZO

1 Norris McLaren C5 1m17.084s 2 Gasly Red Bull C5 1m17.091s 3 Albon Toro Rosso C4 1m17.279s 4 Hulkenberg Renault C5 1m17.496s 5 Stroll Racing Point C5 1m17.556s 6 Giovinazzi Alfa Romeo C4 1m17.969s 7 Hamilton Mercedes C2 1m18.097s 8 Magnussen Haas PROTO 1m18.199s 9 Leclerc Ferrari C3 1m18.344s 10 Russell Williams C4 1m19.232s

11.59 Anche Giovinazzi scende sotto l’1:18! 1:17.969 per il pilota pugliese con le C4! Siamo già a sei piloti sotto questo muro, con Hamilton in 1:18.0 e Magnussen in 1:18.1

11.58 Kevin Magnussen ha già raggiunto i 51 giri in questa mattinata.

Just over an hour away from the lunch break – @KevinMagnussen with 51 laps set and a fastest effort of 1:18.199 for P7. #F1Testing pic.twitter.com/KyDOVGkwbi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 28, 2019

11.56 Ancora Albon! 1:17.279 con gomma C4! La STR14 vola anche in questa giornata…

11.54 Ancora un giro per Hamilton, 1:20.654, mentre la Renault di Hulkenberg procede con una copertura particolare all’alettone posteriore.

11.53 Siamo a 26 giri totali per George Russell con la sua FW42

11.51 Hamilton scende in pista con le C4 e piazza subito un 1:18.859

11.49 Albon ancora in 1:18.086 procede su un buon ritmo.

11.47 Leclerc torna ai box dopo otto giri sulle C3. Per il ferrarista il miglior tempo rimane 1:18.344

11.46 Record nel T1 per Albon con gomma C4, ma non riesce a migliorare il suo 1:17.426.

11.45 Ancora Lance Stroll! 1:17.556. Il canadese sale in quinta posizione con gomme C2. Tempo notevole per la Racing Point.

11.43 La Ferrari continua con il suo lavoro di comparazione aerodinamica. Come la Mercedes nei giorni scorsi, la scuderia di Maranello ha messo mano alla propria vettura a livello di ali e fondo.

11.42 Giovinazzi spinge nei primi due settori, ma non riesce a migliorare il suo 1:18.55 con C3.

11.41 Leclerc e Gasly procedono nei loro long run, su un ritmo di un secondo più alto rispetto ai tempi precedenti.

11.39 Giovinazzi torna sul tracciato con la sua Alfa Romeo.

11.38 Per il francese della Red Bull secondo tempo a 7 millesimi da Norris, entrambi con gomma C5.

11.37 Gasly fa segnare i suoi migliori parziali tra T1 e T2 e chiude in 1:17:091

11.35 Hamilton continua sul suo long run ma dopo tanti giri sull’1:20 ora si trova sul piede dell’1:21.

11.33 La conferma del nuovo record dei test di Norris

11.32 ALBON|| 1:17.426 con le C3, che tempo!! Migliora anche Stroll, 1:18.000 con le C2.

11.30 Ancora Albon record nel T1, vediamo se piazzerà di nuovo il record.

11.26: In tutto questo Hamilton è in pista con le gomme C2 (le più dure) e sta girando su un ritmo sull’1’20” notevole.

11.24: Quest’oggi si è facili profeti: 1’17″084 per Norris con la McLaren (gomme C5, le più morbide) e testa della classifica conquistata. Una graduatoria in continuo mutamento anche perché i team minori stanno forzando per provare il time-attack e anche “per farsi un po’ vedere” dagli sponsor…

11.22: 1’19″232 per Russell con la Williams che rimane in ultima posizione (gomme C4). Attenzione a Norris che sta abbassando i suoi tempi.

11.21: La saga del “time-attack” prosegue: 1’17″480 per il pilota della Toro Rosso che mette d’accordo tutti e si porta in vetta, scalzando Hulkenberg (Renault).

11.18: Entra in pista anche George Russell con la Williams FW42. A breve vi forniremo informazioni sulla tipologia di gomme della macchina di Woking. Albon, nel frattempo, sta migliorando i propri tempi.

11.15. 1’18″199 per Kevin Magnussen, che scala la classifica e sale in quinta posizione dopo aver utilizzato un treno di gomme PROTO, si tratta di mescole del 2020 come detto già precedentemente.

11.13: Lando Norris scende in pista con mescole C5, infatti migliora il proprio riferimento cronometrico in 1’17″513. Secondo l’inglese della McLaren che perde molto nel primo settore.

11.11: 1’19″287 per Albon con la Toro Rosso (gomme C3), mentre torna in pista Norris. Altro time-attack per lui?

11.08: Torna sul tracciato anche Albon con la Toro Rosso.

11.06: Ecco un’immagine significativa dell’attuale leader della graduatoria.

Primeras 2⃣ horas de #F1Testing! Mejores tiempos y vueltas a esta hora

HUL 1:17.496 📸 (35)

NOR 1:17.838 (23)

GAS 1:17.911 (25)

HAM 1:18.097 (31)

LEC 1:18.344 (20) pic.twitter.com/35JPPL5knv — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) February 28, 2019

11.03: In questo momento in pista Gasly e Giovinazzi con gomme C3 ma non si stanno migliorando.

11.00: Di seguito l’aggiornamento dei tempi:

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 27 N. Hulkenberg (C5) Renault 1’17″496 35 2 4 L. Norris (C3) McLaren +00″342 1’17″838 23 3 10 P. Gasly (C3) Red Bull +00″415 1’17″911 26 4 44 L. Hamilton (C2) Mercedes +00″601 1’18″097 31 5 16 C. Leclerc (C3) Ferrari +00″848 1’18″344 20 6 23 A. Albon (C3) Toro Rosso +00″849 1’18″345 27 7 99 A. Giovinazzi (C3) Alfa Romeo +01″063 1’18″559 32 8 18 L. Stroll (C2) Racing Point +01″109 1’18″605 23 9 20 K. Magnussen (C2) Haas +01″338 1’18″834 39 10 63 G. Russell (C4) Williams +01″736 1’19″232 21

10.58: 1’18″559 per Antonio Giovinazzi: migliora il pilota italiano dell’Alfa Romeo (gomme C3) ma rimane in ottava posizione.

10.56: Si dia inizio alle danze! Nico Hulkenberg firma il miglior tempo assoluto provvisorio con gomme C5 in 1’17″496. Sono iniziati i time-attack a Barcellona e dopo Norris è la volta del tedesco della Renault!

10.54: Chiara simulazione da qualifica per la McLaren di Norris che, dopo aver realizzato il best time, è rientrato ai box.

10.51: Detto, fatto e Norris con la McLaren si porta in vetta di 1’17″838. La classifica cambia ancora una volta in vetta in questa mattina molto attiva.

10.49: Lando Norris in pista con gomme C3, attenzione che potrebbe migliorare la sua posizione in classifica.

10.46: Gasly, Magnussen e Hulkenberg soli in pista in questo momento mentre gli altri attendono

10.44: Di seguito la situazione aggiornata dei tempi:

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 10 P. Gasly (C3) Red Bull 1’17″911 23 2 44 L. Hamilton (C2) Mercedes +00″186 1’18″097 31 3 27 N. Hulkenberg (C4) Renault +00″318 1’18″229 32 4 16 C. Leclerc (C3) Ferrari +00″433 1’18″344 19 5 23 A. Albon (C3) Toro Rosso +00″434 1’18″345 24 6 99 A. Giovinazzi (C3) Alfa Romeo +00″666 1’18″577 18 7 18 L. Stroll (C2) Racing Point +00″694 1’18″605 13 8 4 L. Norris (C2) McLaren +00″837 1’18″748 17 9 63 G. Russell (C4) Williams +02″431 1’20″342 11 10 20 K. Magnussen (C2) Haas +01″219 1’19″130 24

10.42: Migliora anche Norris (McLaren) che è settimo al momento con il crono di 1’18″748 (gomme C3).

10.40: Dicevamo di Hamilton, arriva la risposta della Red Bull: Pierre Gasly vola in vetta alla classifica generale provvisoria con il tempo di 1’17″911, ottenuto con mescole C3.

10.37: Torna in pista Pierre Gasly con la Red Bull RB15. Sul tracciato anche Lando Norris con la McLaren MCL34.

10.37: Hamilton ha appena ultimato il run di 10 giri con gomme C2, con cui ha ottenuto il miglior tempo provvisorio. Davvero una grande prestazione del 5 volte iridato e della W10.

10.33: Questa è la situazione dei giri completati dai piloti:

Hamilton, 29

Hulkenberg, 28

Albon, 27

Magnussen, 24

Giovinazzi, 21

Gasly, 18

Stroll, 18

Leclerc, 17

Norris, 12

Russell, 11

10.31: 1’18″577 il crono di Antonio Giovinazzi, che sale in sesta posizione usando un set di C3 (banda gialla). Grande equilibrio nelle prime posizioni

10.28: Hulkenberg dovrebbe aver effettuato una simulazione di qualifica, perché appena siglato il secondo tempo con le C4 è rientrato immediatamente ai box.

10.26: Leclerc porta la Ferrari in terza posizione (gomme C3),con il crono di 1’18″344, seconda la Renault di Hulkenberg (1’18″229, gomme C4).

10.23: Leclerc torna in pista con Hamilton: gomme C3 per entrambi

10.22. Certo, ripensando alle dichiarazioni del Team Principal di Mercedes Toto Wolff, vien quasi da sorridere guardando alla classifica attuale con un Hamilton in testa, usando le gomme meno prestazionali:

1 Hamilton Mercedes 1m18.097s 2 Albon Toro Rosso 1m18.345s 3 Gasly Red Bull 1m18.453s 4 Giovinazzi Alfa Romeo 1m18.923s 5 Stroll Racing Point 1m18.958s 6 Leclerc Ferrari 1m19.032s 7 Magnussen Haas 1m19.130s 8 Hulkenberg Renault 1m19.689s

10.21: 1’19″618 per Gasly che con gomme C3 non migliora la propria prestazione.

10.19: 1’19″130 per Kevin Magnussen, che sale in settima posizione sfruttando le gomme C2

10.16: Il silenzio dura poco perché Gasly e Magnussen tornano in pista.

10.14: 1’18″453 per Gasly (gomme C3) che migliora ma rimane terzo con la Red Bull. Rientra poco dopo il francese ai box. Ritornati in pit-lane anche Hamilton e Leclerc, con il britannico che ha fatto spavento segnando un crono velocissimo con le gomme C2.

10.12: Si migliora ulteriormente la Toro Rosso di Alexander Albon in 1’18″345 (seconda posizione).

10.11: Pierre Gasly torna in pista e fa subito segnare il terzo miglior crono provvisorio in 1’18″524 con la Red Bull RB15 con gomme PROTO

10.08: Di seguito l’aggiornamento dei tempi, dopo i fuochi d’artificio:

1 Hamilton Mercedes 1m18.097s 2 Albon Toro Rosso 1m18.435s 3 Gasly Red Bull 1m18.524s 4 Giovinazzi Alfa Romeo 1m18.923s 5 Stroll Racing Point 1m18.958s 6 Leclerc Ferrari 1m19.032s 7 Magnussen Haas 1m19.297s 8 Hulkenberg Renault 1m19.689s Norris McLaren No time Russell Williams No time

10.05: ’18″435 per Alexander Albon: il pilota della Toro Rosso rafforza la sua seconda posizione con gomme C3.

10.03: 1’18″923 per Giovinazzi che migliora ancora con gomme C3: terzo il pilota dell’Alfa Romeo

10.02: HAMILTON SUONA LA CAMPANA! 1’18″097, usando gomme C2. Le Frecce d’Argento hanno iniziato a fare sul serio!

10.00: 1’19″032 per Leclerc che abbassa ancora il suo limite (gomme C4) ma ora è quarto, preceduto da Giovinazzi.

9.59: Migliora anche Giovinazzi con l’Alfa Romeo, in terza posizione: 1’19″000 (gomme C3).

9.58: La risposta di Lewis Hamilton: 1’18″635 che sale in seconda posizione con la Mercedes W10 dotata di mescole C2

9.57: 1’19″191 per Charles Leclerc, che sale in terza posizione con la Ferrari SF90 alla seconda tornata (gomme C3)

9.56: 1’22″133 è il primo tempo ottenuto oggi da Hamilton, che lo fa salire in settima posizione (gomme C2)

9.55: 1’19″416 per Leclerc con gomme C3 per il monegasco che si porta in quarta posizione, nel suo primo giro lanciato.

9.54: 1’19″297 per Magnussen che migliora ulteriormente il proprio tempo ma sempre terzo il danese della Haas.

9.52: Hulkenberg migliora la sua prestazione (1’20″325, gomme C2) ma rimane in quarta posizione mentre esce dai box la Ferrari di Leclerc.

9.51: Kevin Magnussen migliora il proprio tempo: 1’19″655, sfruttando un set di mescole C2 (banda bianca sulle spalle). Il danese della Haas è attualmente in terza posizione.

9.50: George Russell torna immediatamente ai box. Entra in pista Kevin Magnussen con la Haas F1 VF-19 seguito a ruota dalla Renault R.S.19 di Nico Hulkenberg

9.47: Alexander Albon ha effettuato un passaggio in pit-lane per poi tornare sul tracciato sempre con gomme PROTO. 17 i giro completati dal pilota della Toro Rosso (in vetta alla classifica con il crono di 1’18″535)

9.45: Rientra in pista anche la Williams di Russell ed aero-test per lui

Breaking news: @WilliamsRacing has just raised the aero rake game. Hard to see this one being beaten. pic.twitter.com/GtTnlzUfuY — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 28, 2019

9.44: Albon è il pilota più attivo in questo inizio di sessione con più di 15 giri portati a termine.

9.42: In questo momento in pista c’è solo la Toro Rosso STR14 di Albon, Tutte le altre monoposto sono rientrate ai box.

9.39: Cambia la classifica in vetta: Albon (Toro Rosso) si è portato in vetta con gomme prototipali (1’18″535). Sia il britannico con passaporto thailandese che Magnussen stanno girando con questa tipologia di mescole.

9.40: Nel frattempo Giovinazzi migliora il proprio tempo: 1’21″223 per l’alfiere dell’Alfa Romeo che rimane in quarta posizione (gomme C3)

9.39: ECCO!!! Lo abbiamo invocato! Leclerc fa il suo ingresso in pista per l’installation lap con gomme Proto.

9.38: Spicca ancora lo zero della Ferrari di Leclerc che, contrariamente a quello che ci si poteva aspettare, ancora non è sceso in pista.

9.37: Di seguito il computo dei giri percorsi dai piloti:

Magnussen, 13

Hulkenberg, 12

Albon, 9

Hamilton, 9

Giovinazzi, 7

Stroll, 5

Norries, 4

Russell, 4

Gasly 6,

Leclerc, 0

9.37: Giovinazzi migliora il proprio riscontro cronometrico: 1’21″323 con gomme C3 (quarta posizione)

9.35: Stroll si porta in vetta come era prevedibile: il canadese della Force India con gomme C2 realizza il crono di 1’19″138

9.35: Giovinazzi migliora il proprio riscontro in 1’22″468: terza posizione usando sempre le gomme C3

9.33: Antonio Giovinazzi sale in quarta posizione grazie al tempo di 1’23″701, sfruttando un set di gomme C3

9.33: Hulkenberg fa il suo ritorno ai box mentre Stroll sta ottenendo ottimi intertempi.

9.31: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Magnussen Haas 1m20.484s 2 Hulkenberg Renault 1m20.646s 3 Albon Toro Rosso 1m22.792s 4 Hamilton Mercedes 2m01.389s

9.30: Magnussen ed Hulkenberg hanno raggiunto quota 11 giri in queste primissime battute, mettendoci subito tanta determinazione.

9.30: Antonio Giovinazzi in pista con l’Alfa Romeo C38

9.29: Magnussen migliora il proprio riscontro con la Haas VF-19: 1’20″484 con gomme non marchiate.

9.27: E’ tornato in pista Lewis Hamilton, già il più attivo in pista assieme ad Alexander Albon con 9 giri.

9.26: Gasly ancora con i rastrelli nel frattempo, impegnato nei test aerodinamici

Meanwhile, if you were wondering who is winning the aero rake grand prix, it’s definitely @redbullracing pic.twitter.com/dLmY15YPIw — Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 28, 2019

9.24: Russell entra con la Williams per l’installation lap, con gomme C4.

9.22: Esce dai box la Red Bull di Gasly, a breve vedremo con quali gomme sarà equipaggiato.

9.20: Arriva di gran carriera anche la Renault di Hulkenberg, che mette d’accordo tutti e realizza il tempo di 1’20″646 con gomme C2, le più dure tra le vetture attualmente in pista.

9.19: 1’20″766 per la Haas di Magnussen che migliora ulteriormente il proprio riscontro cronometrico: 1’20″766 con gomme non marchiate, a precedere la Toro Rosso di Albon (1’22″792).

9.17: E infatti il danese della Haas con il crono di 1’21″312 si porta in testa. La macchina statunitense sta girando con gomme non marchiate.

9.16: Si cominciano finalmente a vedere i primi veri tempi in pista: Albon con la Toro Rosso, con mescole C4, si porta “in vetta” con il crono di 1’23″376. Sta però arrivando la Haas di Magnussen che sta ottenendo degli intertempi migliori.

9.15: Hamilton ha effettuato un passaggio in pit-lane e poi ritornato nuovamente in pista per continuare il proprio lavoro di testing aerodinamico.

9.14: Anche sulla Red Bull di Gasly presenti i famosi rastrelli, sulle fiancate, per effettuare i soliti rilevamenti aerodinamici.

9.12: Sono usciti dai box anche la Red Bull di Gasly e l’Alfa Romeo di Giovinazzi, mentre la Ferrari si fa attendere.

9.10: Ecco che il primo crono di Lewis è di 2’01″389 può voler dire decisamente poco…

9.09: La W10 infatti presenta un rastrello solo davanti alla pancia sinistra, con i sensori posti in modo da valutare i flussi derivanti dalla ruota anteriore.

9.07: Fa il proprio ingresso in pista anche Hamilton con gomme C3. L’inglese procede ad una velocità costante. Evidentemente vuol fare dei test aerodinamici con la W10.

9.05: Tutti i piloti sono rientrati ai box. Da notare come sulla Toro Rosso STR14 vi fosse flow-viz sull’ala posteriore, mentre Norris è stato l’unico a fare 2 passaggi sul traguardo a velocità ridotta.

9.04: Entra in pista in questo momento anche la Haas del danese Magnussen e anche per lui si prefigura un installation lap.

9.03: Semplice installation lap per questi piloti, come è consuetudine in questi primi scampoli dei test.

9.01: Subito in pista Norris, Russell, Magnussen, Albon, Hulkenberg e Stroll. L’attività è subito intensa sulla pista catalana.

9.00: SEMAFORO VERDE!!!

8.58: Esattamente un anno fa, la situazione meteorologica era un “po’ diversa”

8.57: Lo possiamo dire: meteo ideale!

8.55: 5′ all’inizio del turno e i motori iniziano a farsi sentire in Catalogna!

8.52: In casa Mercedes spetterà ad Hamilton dare il via alle danze e vedremo se il britannico vorrà continuare a focalizzarsi essenzialmente sul passo gara oppure provare anche qualche tempo d’attacco.

8.50: Tra 10′ si comincia e il confronto Ferrari-Mercedes tiene come al solito tutti con il fiato sospeso. Vi riproponiamo la line-up dei piloti:

Última jornada de test para varios pilotos. Penúltimo día para hacer pruebas! Aquí tenemos la alineación de hoy jueves! #F1Testinghttps://t.co/NDSt0JD7ps pic.twitter.com/ZIY4Ua7sZw — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) February 28, 2019

8.47: Citando Giovinazzi, impossibile non fare lo stesso con Gasly. L’avversario del nostro Antonio nel campionato di GP2 del 2016, vinto dal francese davanti all’italiano, sarà alla guida della RB15 e anche lui meriterà attenzione proprio per quanto detto precedentemente rispetto alle prestazioni della macchino anglo-austriaca

8.45: Rivedremo dunque in pista il nostro Antonio Giovinazzi: il pugliese ha disputato un ottimo primo turno e vuole senza dubbio replicare per entrare ancor più in confidenza con la sua Alfa Romeo.

8.43: Di seguito la line-up completa del day-3

Team Giorno 3 Mercedes Hamilton/Bottas Ferrari Leclerc Red Bull Gasly Renault Hulkenberg/Ricciardo Haas F1 Magnussen McLaren Norris Racing Point Stroll Alfa Romeo Giovinazzi Toro Rosso Albon Williams Russell

8.40: Prepariamoci, quindi, ad un’altra giornata soleggiata nella quale le temperature, inizialmente saranno basse, ma senza dubbio le macchine bisognose di km non si faranno remore. In questo senso la Ferrari potrebbe essere tra le prime ad entrare.

Buenos días a todos!!Como han cambiado las vistas en un año! 😂😎 https://t.co/UmnOuqQc3A — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) February 28, 2019

8.37: Nelle ultime due giornate è stata la McLaren a terminare davanti anche se l’uso delle gomme morbide per il team di Woking ha sicuramente inciso. Difficile capire a che punto sia la vettura britannica e questo solo l’Australia lo chiarirà

8.33: Di sicuro anche i 128 giri messi insieme ieri da Verstappen sono tutt’altro che disprezzabili e attestano la bontà del progetto della macchina creata dalla mente geniale di Adrian Newey. Il motore Honda funziona e questo va un po’ ad allontanare i fantasmi della vigilia sulla scelta del team di Milton Keynes di passare dal Renault al propulsore nipponico.

8.30: Mercedes da par suo che, invece, continua a macinare km e km sia con Lewis Hamilton e sia con Valtteri Bottas. Dopo il problema al motore sulla monoposto del finlandese, ieri i due piloti delle Frecce d’Argento hanno completato il loro programma senza intoppo, totalizzando 176 giri. Un dato che vale più di mille parole

Los problemas de Ferrari dejan vía libre a Mercedes, que se escapa en la tabla de más vueltas completadas. @LewisHamilton se ha machacado 102 vueltas en una tarde #F1Testing pic.twitter.com/hfSCCd54Gr — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) February 27, 2019

8.27: Pertanto parlare di giornata decisiva non è esagerato in casa ferrarista, considerando l’importanza di queste prove non solo dal punto di vista della prestazione ma anche dell’affidabilità. Stando alle informazioni che arrivano dal paddock, la causa dell’incidente di Sebastian sarebbe dipeso da una problematica (materiali) della sospensione anteriore sinistra. Il team di Maranello, per questo, dovrà correre ai ripari per non replicare un crash del genere quando ci saranno i punti in ballo.

A massive crash, and some massive lap totals 😱 Here's what went down during the sixth day of #F1Testing 🎥👇 pic.twitter.com/hS2Q7bRGFD — Formula 1 (@F1) February 27, 2019

8.24: Ecco che la Ferrari ha preso la decisione di cambiare il programma originario e puntare nell’intera sessione odierna su Leclerc per permettere a Charles di poter accumulare i km mancanti e acquisire informazioni fondamentali per lo sviluppo della vettura.

8.21: Una giornata molto importante per la Ferrari che dovrà recuperare il tempo perduto visti i contrattempi delle prime due giornate: il problema al sistema di raffreddamento sulla macchina di Leclerc e l’incidente di Vettel che ha fortemente danneggiato la SF90, costringendo il monegasco a stare nel pomeriggio di ieri fermo quasi tutto il tempo.

8.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di test collettivi sul tracciato di Barcellona (Spagna)