LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: 28 febbraio, Ferrari chiamata ad una reazione

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e penultima giornata di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló andrà in scena un day-3 particolarmente importante nel quale i team vorranno definire gli assetti in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park.

La Ferrari deve assolutamente ripartire dopo i problemi avuti ieri: un cedimento strutturale sulla monoposto guidata da Sebastian Vettel dopo appena due ore ha impedito alle Rosse di ritornare in pista per tutta la giornata, perdendo così moltissimo tempo. Oggi il tedesco e Charles Leclerc cercheranno di ritrovare il feeling con la vettura e di recuperare, mentre la Mercedes cercherà ancora nuove risposte con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma attenzione anche all’Alfa Romeo, alla McLaren e alla Red Bull che in queste giornate si sono messe particolarmente in luce.

In particolar modo la vettura di Milton Keynes ha messo in mostra una costanza di rendimento notevole sia con Pierre Gasly che con Max Verstappen. Il connubio con Honda sembra funzionare pertanto è giusto dare grande considerazione alla monoposto anglo-austriaca in prospettiva campionato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e penultima giornata di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento! (FOTOCATTAGNI)

8.20: