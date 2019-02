LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: 27 febbraio. Sebastian Vettel subito in pista al Montmeló!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della seconda serie di test collettivi di F1. Sul tracciato del Montmeló vedremo nuovamente all’opera team e piloti che cercheranno di sfruttare al massimo ogni momento di queste sessioni, dato che l’esordio del Mondiale (17 marzo a Melbourne) si avvicina sempre di più.

La Ferrari proseguirà con Charles Leclerc e Sebastian Vettel impegnati contemporaneamente per capire pregi e difetti di una SF90 che sembra essere partita con il piede giusto anche se ieri sulla monoposto del monegasco vi è stato un problema al sistema di raffreddamento della vettura che ha fatto perdere tanto tempo a Charles. Discorso identico per la Mercedes che proseguirà con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per mettere finalmente in mostra il reale valore della W10. La monoposto di Brackley ieri è andata in fiamme, con il finlandese alla guida, e vi è stata la sostituzione della power unit. Il team anglo-tedesco si è presentato con una vettura profondamente rivista e sicuramente stanno “forzando” da questo punto di vista per capire fin dove possono spingersi. Anche in Renault, con Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo si lavorerà con due piloti, mentre in Red Bull tornerà al volante Max Verstappen, con Kimi Raikkonen in Alfa Romeo e sarà interessante verificare cosa sapranno fare l’olandese e il finnico al volante della RB15 e della C38, viste le confortanti prestazioni del francese Pierre Gasly e del nostro Antonio Giovinazzi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata della seconda serie di test collettivi di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento! (FOTOCATTAGNI)

9.08 La Ferrari comunica che le temperature al momento sono più rigide del previsto. _Siamo sui 6°

9.07 Bottas migliora subito e va sull’1:22.624, il finlandese inizia a fare sul serio sin dall’avvio.

9.06 1:24.616 per Bottas con gomma C4.

9.05 Mentre Grosjean torna subito ai box, Kubica, Vettel e Raikkonen chiudono il primo giro.

9.04 L’ingresso in pista di Romain Grosjean

9.03 In pista anche Kubica, Vettel, Sainz (C5) e Grosjean

9.02 Rompe gli indugi Valtteri Bottas con le C4! Il finlandese deve recuperare l rà di effettuare.

9.01 Robert Kubica è già pronto all’azione sulla sua FW42 Williams!

9.00 SEMAFORO VERDE – SCATTA LA 6a GIORNATA DEI TEST DI BARCELLONA!

8.59 Un minuto al via della sessione. Tutto pronto al Montmelò!

8.57 In casa Mercedes, invece, grosso spavento ieri con il motore di Bottas finito arrosto. Campanello d’allarme notevole per una scuderia che, ad ogni modo, si sta nascondendo in maniera notevole. L W10 può andare molto più forte di quanto messo in mostra.

8.55 Questa mattina prenderà il via Sebastian Vettel per la Ferrari. La SF90 nella giornata di ieri ha segnalato un piccolo problema all’impianto di raffreddamento, risolto immediatamente. Oggi vedremo il tedesco forzare sui tempi o proseguirà sulle lunghe distanze come sempre?

8.53 I risultati di ieri. Giornata condizionata, anche, dai problemi tecnici di Ferrari e Mercedes.

8.51 Ed ecco ora Max Verstappen dare il via alla propria giornata. L’olandese torna in azione e cercherà di confermare le ottime prestazioni, soprattutto a livello di passo gara, messe in mostra dalla nuova RB15.

8.49 Tempo di un primo bilancio. I cinque migliori tempi dei primi cinque giorni di test. Comanda ancora Nico Hulkenberg. Ma, per capire la veridicità di questi tempi, è sufficiente notare che non ci sono nè Ferrari, nè Mercedes.

TOP FIVE LAP TIMES SO FAR: PRE-SEASON TESTING 1 Hulkenberg 1:17.393 (Test 1, Day 4) 🚀

2 Albon 1:17.637 (Test 1, Day 4)

3 Kvyat 1:17.704 (Test 1, Day 3)

4 Norris 1:17.709 (Test 2, Day 1)

5 Gasly 1:17.715 (Test 2, Day 1) Will we see a new mark set today?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/5vJMBnqfXq — Formula 1 (@F1) February 27, 2019

8.47 Carlos Sainz si avvicina al box della McLaren. Dopo il miglior tempo di ieri di Lando Norris oggi toccherà allo spagnolo girare con la MCL34

8.45 Uno sguardo al tracciato del Montmelò. Sole pieno e temperatura che sfiora già i 10°. Anche oggi dovremmo vivere una giornata senza intoppi. Team e piloti potranno ancora una volta sfruttare le otto ore di sessione.

8.42 La line-up dei piloti di oggi:

Mercedes: Bottas/Hamilton Ferrari: Vettel/Leclerc Red Bull: Verstappen Renault: Ricciardo/Hulkenberg Haas: Grosjean McLaren: Sainz Racing Point: Perez Alfa Romeo: Raikkonen Toro Rosso: Kvyat Williams: Kubica

8.40 Buongiorno e benvenuti al Montmelò! Tra 20 minuti prenderà il via la sesta giornata dei test pre-stagionali di Barcellona!