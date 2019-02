LIVE F1, Test Barcellona 2019 in DIRETTA: 26 febbraio. Leclerc ed Hamilton subito in pista!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della seconda serie di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló proseguirà l’avvicinamento all’inizio del prossimo campionato a Melbourne (Australia), programmato il 17 marzo.

La Ferrari, contrariamente a quanto fatto vedere nella prima finestra di prove, impiegherà il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel in tutti e quattro i giorni. L’alternanza alla guida, infatti, sarà nella medesima giornata per dividersi equamente il lavoro e dare ulteriori informazioni al team. A dare il via alle danze sarà Leclerc domani mattina e spetterà sempre al talentuoso pilota del Principato chiudere l’avventura ferrarista in Catalogna.

Stessa soluzione per la Mercedes che alternerà il campione del mondo Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas tra mattino e pomeriggio: sarà Lewis a salire per primo nell’abitacolo della W10 e poi sarà il turno del finnico. Stesso discorso per la Renault, che darà la stessa opportunità a Nico Hulkenberg e al neo-arrivato Daniel Ricciardo nel medesimo giorno. Redbull ed Alfa Romeo Racing invece portano avanti una spartizione più classica tra i propri piloti ufficiali: nel team di Milton Keynes inizierà il francese Pierre Gasly mentre per la scuderia italo-svizzera sarà il nostro Antonio Giovinazzi il primo a scendere in pista. Di seguito l’elenco completo dei racing drivers nei giorni catalani.

Si comincia alle 9.00 e si girerà fino alle 13.00, prima della canonica pausa pranzo. Si riprenderà la via della pista dalle 14.00 fino alle 18.00.

8.43: In casa Ferrari, come detto spetterà a Leclerc iniziare il lavoro. A differenza di quanto avvenuto nei primi 4 giorni di test, la Ferrari ha deciso che i piloti disputeranno tutte e quattro le giornate, alternandosi mattina e pomeriggio.

8.41: Sarà dunque Lewis ad aprire le danze in casa Mercedes poi nel pomeriggio subentrerà Bottas

8.40. Tra le osservate speciali ci sarà anche la Williams. Il team di Grove si è reso protagonista, nella prima finestra di prove, di qualcosa a metà tra l’imbarazzante e il vergognoso: presentarsi dopo che due giorni di test erano andati in archivio ed effettuando lo shakedown della macchina mentre gli altri giravano non è stato un grande spettacolo.

8.37: Di seguito le line-up di questa quattro giorni a Barcellona:

8.34: Guardando alla Casa del “Biscione”, il team nato dalla fusione tra l’azienda nostrana e la Sauber ha fatto vedere in pista che il nuovo progetto ha ottime fondamenta. La C38 sembra una macchina nata bene. Sia il finlandese Kimi Raikkonen che il nostro Antonio Giovinazzi sono riusciti ad inanellare un gran numero di giri (507), evidenziando anche un’ottima velocità. La soluzione dell’alettone anteriore “outwash” (lo stesso impiegato dalla Ferrari) pare funzionare e, nella lotta tra le squadre che si contendono il posto alle spalle delle tre grandi, la candidatura del team italo-svizzero è decisamente solida.

8.31: Da non sottovalutare Red Bull ed Alfa Romeo Racing. La monoposto di Milton Keynes era quella, tra i top team, con le maggiori incognite vista la nuova partnership con Honda. Ebbene, il propulsore giapponese ha risposto piuttosto bene alle sollecitazioni, dimostrandosi veloce ed affidabile. Contrariamente al passato, infatti, non vi sono stati contrattempi e l’olandese Max Verstappen e il francese Pierre Gasly, un po’ come fatto dalla Ferrari, hanno ultimato il loro programma senza ritardi particolari, avendo risposte confortanti soprattutto dal punto di vista della costanza. Nel frangente la RB15 è parsa la macchina che meglio riesce a gestire gli pneumatici Pirelli.

8.27: I problemi di bilanciamento della Mercedes, denunciati soprattutto dal finlandese Valtteri Bottas, andranno valutati alla prova dei fatti da domani. Lo scopo degli ingegneri della Mercedes sarà quello di dare maggior stabilità sul retrotreno e, stando ad alcune indiscrezioni, delle soluzioni già sarebbero pronte all’uso. Come rivela it.motorsport.com, l’adozione di un sistema “sterzante” per le ruote posteriori potrebbe essere solo una delle possibili idee. Dunque, quel che ci aspetta dovrebbe dare un quadro più preciso della situazione.

8.25: SI preannuncia una giornata proficua a Barcellona e il paddock inizia a popolarsi

8.23: Di sicuro vedremo un’altra Mercedes. La scuderia di Brackley nei primi quattro giorni di prove si è verosimilmente esibita con una monoposto laboratorio il cui scopo era sondare l’affidabilità. I 610 giri coperti, pari a 2.840 km, dicono chiaramente che la W10 ha risposto presente. Le dichiarazioni del Team Principal Toto Wolff su una Rossa in vantaggio di mezzo secondo sono attendibili fino ad un certo punto. Di fatto le Frecce d’Argento nella prima finestra catalana si sono presentate con una vettura “tradizionale”. Per questo, come confermato anche dai diretti interessati, vedremo una macchina con degli update importanti.

8.20: Uno degli aspetti della Rossa che ha più colpito gli appassionati e anche i concorrenti è l’uso di un’ala anteriore particolare: una struttura così escogitata per proporre il cosiddetto “effetto outwash“, ovvero incanalare l’aria in modo che il flusso sia indirizzato all’esterno degli pneumatici.

8.18: Le risposte della nuova nata sotto l’insegna del Cavallino Rampante sono state estremamente positive. A detta dei piloti, infatti, la Ferrari è parsa fin da subito affidabile e facile da guidare. Pertanto, da una base così solida, ci sono possibilità per portare avanti un programma di sviluppo altamente qualitativo.

8.15: Si riparte dalla Ferrari. Promossa a pieni voti la scuderia di Maranello: 598 giri e 2783 km percorsi. Una SF90 veloce e consistente che ha permesso al tedesco Sebastian Vettel e al monegasco Charles Leclerc di completare il programma di lavoro senza intoppi. La Rossa, a differenza delle altre macchine in pista, ha lavorato per lo più sulle mescole C2 e C3, volendo verificare aspetti relativi al degrado e ai consumi.

8.12: C’è grande attesa per l’inizio di questa seconda quattro-giorni di prove che si preannuncia molto interessante perché, verosimilmente, i team inizieranno a mostrare le loro carte anche in termini di prestazione pura.

Buongiorno e bentrovati alla prima giornata della seconda serie di test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna).