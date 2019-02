Hockey ghiaccio, EIHC 2019: esordio con successo per l’Italia contro la Bielorussia

Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia a Bled in Euro Ice Hockey Challenge 2019: gli azzurri si sono imposti sulla Bielorussia con il risultato di 3-2 e sfideranno nei prossimi due giorni, rispettivamente, i padroni di casa della Slovenia e l’Ungheria.

Dopo un primo tempo a reti bianche, i ragazzi di coach Clayton Beddoes sbloccano il match al 13′ della seconda ripresa, per poi trovare il raddoppio appena un minuto più tardi. L’Italia sigla il momentaneo 3-0 al 18′, ma i bielorussi non mollano e accorciano le distanze sul finire della frazione. Gli azzurri tengono bene nell’ultimo periodo, subendo solamente un gol a pochi secondi dal termine e rendendo vano il tentativo di rimonta da parte degli avversari. La prossima sfida per la nostra Nazionale sarà domani alle 19:30 contro i temibilissimi padroni di casa sloveni, impegnati più tardi nell’esordio contro l’Ungheria.

CLASSIFICA EURO ICE HOCKEY 2019 SLOVENIA

1. Italia 3 punti (1 partita)

2. Slovenia 0 punti (0 partite)

3. Ungheria 0 punti (0 partite)

4. Bielorussia 0 punti (1 partita)

Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com