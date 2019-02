F1, Test Barcellona 2019: inizia il nuovo corso Ferrari con Binotto. Charles Leclerc la novità, Sebastian Vettel deve ritrovarsi

Sarà una Ferrari nuova di zecca quella che domani, per la prima volta, metterà il naso sull’asfalto di Barcellona per prendere il via della stagione 2019. Oltre alla vettura, che come tutti gli anni ha visto un notevole ritocco, ci saranno tante e importanti novità sotto diversi punti di vista. In primo luogo non ci sarà più Maurizio Arrivabene nel ruolo di team principal. Ha preso il via l’era di Mattia Binotto che, dopo un quarto di secolo all’interno della scuderia emiliana, ha preso l’incarico più importante e di facciata, quello nel quale dovrà fare da timoniere in mezzo ad un mare non certo semplice da navigare.

Come se non bastasse, poi, Kimi Raikkonen ha lasciato il sedile al giovane astro nascente Charles Leclerc. Il 21enne monegasco, dopo un primo positivo anno in Alfa Romeo Sauber, è pronto a sedersi sulla monoposto con il Cavallino Rampante, per accompagnare l’unico elemento rimasto al proprio posto, Sebastian Vettel. Già, il pilota tedesco, il quattro volte iridato che, un anno fa, ha subito una notevole “scoppola” per mano di Lewis Hamilton che adesso, invece, può fregiarsi del quinto titolo mondiale nella massima categoria del motorsport.

Mattia Binotto, Charles Leclerc, Sebastian Vettel e SF90. Quattro pezzi di un puzzle che dovrà incastrarsi in tempi record per provare ad opporsi al formidabile binomio Lewis Hamilton e Mercedes. Il nuovo team principal dovrà sapere gestire una squadra che, come si è visto in diverse occasioni nello scorso campionato, deve nuovamente compattarsi. Gli screzi, deflagrati a Suzuka, non dovranno più presentarsi, per non regalare nulla ai rivali. Inoltre il nativo di Losanna avrà l’imperativo di tenere il polso della situazione ad ogni livello, ed il pugno duro nel confronto degli avversari. Nessuna concessione, nessun segno di debolezza e contrasto totale anche a livello di strategie, un aspetto nel quale l’era Arrivabene lasciava molto, se non troppo, a desiderare.

Charles Leclerc, poi, dovrà essere in grado di mettere in mostra sin da subito il suo indiscusso talento. Il monegasco, dall’aria sorniona e serafica, è tutt’altro che un angioletto e non ha la minima intenzione di fare da spettatore. Anche se lo sbarco in Ferrari è come giungere su un nuovo pianeta, dovrà bruciare le tappe e far capire che potrà essere utile alla causa, e pronto a vincere. Al suo fianco avrà un Sebastian Vettel che, mai come quest’anno, si gioca tantissimo. La sconfitta della passata stagione, con diversi pesanti errori sul groppone, dovrà essere uno stimolo per ritrovarsi e tornare a vincere. Il tedesco vuole a tutti i costi un titolo con la Rossa. Se non ce la facesse non è affatto da escludere che nel 2020 potrebbe decidere di andare altrove.

Rimane l’ultimo tassello. Forse il più importante e decisivo: la SF90. Sin da domani inizieremo a capire come sarà la nuova nata di Maranello. Se sarà in grado di compiere un ulteriore passo in avanti rispetto alla SF71H allora il sogno del Mondiale non sarà impossibile. In caso contrario la rincorsa a W10 e Hamilton sarà davvero complicata. Nessuno a Maranello se lo augura, ed i test di Barcellona ci permetteranno di fare il primo punto della situazione di un campionato che si annuncia quanto mai vibrante e carico di tensioni.

