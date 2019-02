F1, Sebastian Vettel: “Stiamo ancora cercando di capire a pieno la Ferrari”; Charles Leclerc: “Non è stato facile adattarsi alle condizioni della pista”

La prima giornata della seconda serie dei test collettivi di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna) è andata definitivamente in archivio. Un day-1 nel quale la Ferrari ha potuto sorridere per l’ottimo lavoro svolto da Sebastian Vettel sulla SF90 sia in termini prestazionali che con tanta benzina a bordo. La Rossa, al di là del quarto posto finale del tedesco, si è comportata più che bene e i riscontri sono stati positivi limitatamente alla prova del quattro volte iridato.

“Abbiamo avuto un pomeriggio impegnativo, ma è stato positivo recuperare alcuni dei giri persi questa mattina. Stiamo ancora cercando di capire la vettura, provando alcuni set-up diversi. Questo pomeriggio abbiamo anche avuto un primo assaggio del compound C4, giusto per avere qualche informazione in più. Ci aspettano tre giornate di lavoro molto importanti“, ha sottolineato il teutonico (fonte: Ansa).

Ore perse al mattino per via di un problema al sistema di raffreddamento che ha costretto il monegasco Charles Leclerc a rimanere ai box lungamente, prima di poter girare e completare 29 tornate (settimo tempo complessivo): “Oggi abbiamo potuto fare meno giri di quanto programmato anche se sono sicuro che recupereremo il lavoro non completato nei prossimi giorni. Le condizioni della pista erano leggermente diverse rispetto al primo test quindi ci è voluto un po’ per adattarsi“, ha dichiarato Charles (fonte: Ansa), che domani girerà nella sessione pomeridiana, a differenza di Vettel che sarà al via dalle 9.00.

