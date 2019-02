Classifica Mondiale Superbike 2019: la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta, Melandri terzo

Gara-1 del primo atto iridato, a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea in sella alla Kawasaki e un eccellente Marco Melandri sulla Yamaha. Più indietro l’altro alfiere di Borgo Panigale Chaz Davies (decimo). Di seguito la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA MONDIALE 2019 SUPERBIKE DOPO GARA-1 IN AUSTRALIA

1 ALVARO BAUTISTA 25 DUCATI

2 JONATHAN REA 20 KAWASAKI

3 MARCO MELANDRI 16 YAMAHA

4 ALEX LOWES 13 YAMAHA

5 MICHAEL VAN DER MARK 11 YAMAHA

6 TOPRAK RAZGATLIOGLU 10 KAWASAKI

7 TOM SYKES 9 BMW

8 SANDRO CORTESE 8 YAMAHA

9 MICHAEL RUBEN RINALDI 7 DUCATI

10 CHAZ DAVIES 6 DUCATI

11 JORDI TORRES 5 KAWASAKI

12 EUGENE LAVERTY 4 DUCATI

13 MARKUS REITERBERGER 3 BMW

14 LEANDRO MERCADO 2 KAWASAKI

15 LEON HASLAM 1

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Alvaro Bautista