Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2018-2019: la graduatoria aggiornata. Guida Andreas Prommegger, terzo Roland Fischnaller

La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora in grado di vincere e proverà ad imporsi anche nella classifica generale. Attenzione anche ad altri due azzurri: Edwin Coratti e Aaron March. Tra i pretendenti al successo troviamo poi gli svizzeri Benjamin Karl e Andreas Prommeg. Di seguito la classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2018-2019.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SNOWBOARD PARALLELO 2018-2019:



1 PROMMEGGER Andreas AUT 2986.00

2 KARL Benjamin AUT 2700.00

3 FISCHNALLER Roland ITA 2610.00

4 MATHIES Lukas AUT 2320.00

5 GALMARINI Nevin SUI 2300.00

6 MARCH Aaron ITA 2279.40

7 SOBOLEV Andrey RUS 2195.00

8 CAVIEZEL Dario SUI 2089.40

9 MASTNAK Tim SLO 2076.00

10 KOSIR Zan SLO 1976.00

Foto: Jean-Francois Rivard / Shutterstock.com