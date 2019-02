Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci maschile 2018-2019: la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto

Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno a confermarsi protagoniste assolute della disciplina con molti atleti capaci di inserirsi nelle prime piazze. Per l’Italia c’è grande attesa per Alex Insam, chiamato a marcare punti con continuità per proseguire il suo percorso di crescita. Di seguito la classifica aggiornata della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2018-2019.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI MASCHILE 2018-2019:

1. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 1251

2. Stefan Kraft (Austria) 821

2. Kamil Stoch (Polonia) 789

4. Piotr Zyla (Polonia) 727

5. Dawid Kubacki (Polonia) 672

6. Stephan Leyhe (Germania) 590

7. Robert Johansson (Norvegia) 556

8. Timi Zajc (Sloveni) 554

9. Johann Andre Forfang (Norvegia) 518

10. Markus Eisenbichler (Germania) 475

