Calcio, i migliori italiani della 24^a giornata di Serie A. Leonardo Bonucci torna al gol, Domenico Criscito ferma la Lazio

Giornata numero 24 della Serie A di calcio che ci ha lasciato molte emozioni, ma anche tante ottime prestazioni da parte degli italiani, con tante prestazioni decisive, che andiamo ad analizzare nel dettaglio nel nostro consueto recap settimanale.

Iniziamo dal venerdì, e dalla solita Juventus che strapazza 3-0 il Frosinone, ritrovando anche i due centrali titolari, ovvero Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, a segno con il gol del 2-0. Il loro contributo sarà fondamentale soprattutto nella sfida contro l’Atletico Madrid di Champions League, ma nel frattempo sono arrivati altri tre punti nella corsa al tricolore.

Il gol di Andrea Petagna non è invece bastato alla SPAL, sconfitta 4-1 dalla Fiorentina in una partita condizionata dalle decisioni del VAR, mentre l’impresa di giornata è sicuramente quella del Genoa, che sconfigge 2-1 la Lazio in pieno recupero, grazie alla rete di Domenico Criscito.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton Ivanov – Shutterstock