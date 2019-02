Calcio a 5, Serie A 2019: Rieti-Pesaro e Acqua&Sapone-Napoli le due sfide di spicco del 17° turno

Il Campionato di Serie A 2018-2019 di calcio a 5 si appresta ad affrontare la 17esima giornata della stagione regolare, la sesta del girone di ritorno. Si prospetta un turno particolarmente scoppiettante caratterizzato da due scontri diretti di alta classifica che potrebbero dire molto sulla griglia di partenza dei play-off, tra cui uno dei tre anticipi in programma questa sera.

Si parte infatti con tre sfide in contemporanea previste per le ore 20.30 di questa sera, tra cui spicca il confronto tra Real Rieti ed Italservice Pesaro. I laziali non stanno attraversando un buon periodo di forma e vengono dalla pesante sconfitta subita a Catania che li ha fatti retrocedere in quarta piazza, perciò hanno probabilmente l’ultima chance per riacciuffare il treno per le prime due piazze in caso di vittoria. Le motivazioni non mancano di sicuro anche ai pesaresi, secondi in Campionato, i quali sono reduci dalla fondamentale vittoria casalinga con la capolista e ancora più fiduciosi nella rincorsa alla vetta della graduatoria in regular season (distante 3 punti). Le altre due partite del venerdì sera vedono di fronte Lazio-Civitella, con i biancocelesti alla disperata caccia di punti salvezza, e Feldi Eboli-Meta Catania Bricocity, con entrambe le compagini che vogliono mettere al sicuro il pass per la post season.

Sabato pomeriggio il programma prevede due incontri interessanti: Real Arzignano-Came Dosson e Maritime Augusta-Lynx Latina. Partiamo dalla sfida del Pala Tezze, in cui i padroni di casa sono semplicemente costretti a portare a casa l’intera posta in palio per continuare a sognare una difficile rimonta per la salvezza, mentre gli ospiti proveranno a fare risultato per rimanere attaccati alla zona play-off. Nella seconda partita invece i siculi padroni di casa sono sulla carta nettamente favoriti per un successo importante nella lotta per entrare nelle prime quattro piazze (piazzamento che garantisce il vantaggio del fattore campo al primo turno), mentre il Lynx Latina dovrà compiere l’impresa per contenere un eventuale rimonta del Real Arzignano in ottica permanenza in Serie A.

Il posticipo del 17° turno è fissato per lunedì 25 febbraio alle ore 20.50 e vedrà scontrarsi la capolista Acqua&Sapone Unigross e l’inseguitrice Lollo Caffè Napoli. Dopo il ko nello scontro diretto di Pesaro, gli abruzzesi campioni in carica non possono più commettere passi falsi per conservare la leadership fino al termine della stagione regolare perciò dovranno far valere il fattore campo favorevole per rimandare al mittente le speranze di rimonta altrui. I campani, terzi a -7 dalla vetta con una partita in meno, hanno a disposizione una grande opportunità addirittura per rientrare in corsa per il primo posto in caso di colpo a sorpresa esterno.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: mooinblack / Shutterstock.com