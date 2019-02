Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020: Inghilterra e Bielorussia nel Main Round con l’Italia e con l’Ungheria

Dal 29 gennaio al 3 febbraio hanno avuto luogo gli incontri del Preliminary Round delle qualificazioni ai Mondiali 2020 di calcio a 5, che si disputeranno in Lituania nel 2020. 32 compagini si sono giocate i 16 pass a loro disposizione per il Main Round, che si terrà dal 22 al 27 ottobre 2019 e comprendente anche l’Italia. Di seguito la composizione dei raggruppamenti della fase preliminare:

Preliminary Round (29 gennaio-3 febbraio 2019)

Gruppo A: *Lettonia, Inghilterra, Cipro, Gibilterra

Gruppo B: *Bielorussia, Norvegia, Kosovo, Andorra

Gruppo C: *FYR Macedonia, Albania, Grecia, San Marino

Gruppo D: *Georgia, Danimarca, Germania, Israele

Gruppo E: Belgio, *Svezia, Armenia, Malta

Gruppo F: *Bosnia Erzegovina, Turchia, Svizzera, Scozia

Gruppo G: Olanda, Montenegro, *Bulgaria, Estonia

Gruppo H: Finlandia, *Moldova, Galles, Irlanda del Nord

*squadra ospitante

Nel gruppo A si sono qualificate la Lettonia e l’Inghilterra, rispettivamente prima e seconda con 7 e 6 punti. Gli inglesi si sono imposti contro Gibilterra 4-1 e contro Cipro 5-4, mentre i lettoni hanno pareggiato 0-0 con i ciprioti e hanno rifilato 9 gol a Gibilterra. Nel confronto che serviva a stabilire il primato del raggruppamento la formazione dell’Est ha prevalso 3-1. La Lettonia disputerà il Main Round di ottobre nel raggruppamento del Portogallo mentre l’Inghilterra sarà in quello dell’Italia.

Nel gruppo B a sorridere sono state Bielorussia e Kosovo. La compagine bielorussa si è aggiudicata tutti e 3 gli incontri del girone sconfiggendo 5-0 proprio i kosovari, superando con il medesimo score Andorra e poi seppellendo di marcature (7-1) la Norvegia. Da par loro la compagine dei Balcani, pur ko nel match d’esordio, è riuscita a centrare il bersaglio grosso contro i norvegesi (5-1) e contro Andorra (5-3), giungendo seconda e quindi qualificandosi. Bielorussia inserita nel raggruppamento degli azzurri nel turno principale mentre i kosovari in quello dell’Ucraina.

Nel gruppo C Macedonia e Albania a farla da padrone, con i macedoni che nello scontro diretto si sono imposti 3-2 contro gli albanesi terminando a punteggio pieno, visti i successi 7-0 contro San Marino e 5-3 contro la Grecia. Albania che comunque era già certa della qualificazione grazie ai successi contro i sammarinesi (5-0) e gli ellenici (5-3). Con questi riscontri la Macedonia disputerà la prossima fase nel girone con l’Ucraina mentre l’Albania sarà in quello del Kazakistan.

Venendo al gruppo D, Georgia e Germania hanno occupato i primi due posti. I georgiani si sono imposti in tutte le partite: 5-1 contro i tedeschi, 7-0 contro Israele e 6-2 contro la Danimarca, staccando con autorevolezza il biglietto per il Main Round. Per i teutonici, ko come detto nel primo incontro, qualche sofferenza in più ma il pareggio 2-2 contro gli israeliani e soprattutto il successo (5-2) contro i danesi sono stati sufficienti per continuare il proprio percorso. Georgia che ritroveremo nel girone della Spagna mentre la Germania sarà con il Portogallo.

Poche sorprese nel gruppo E nel quale Belgio, a punteggio pieno, e Svezia hanno guadagnato la qualificazione al turno principale. I Diavoli Rossi, con 26 gol fatti e 7 subiti, hanno inflitto passivi importanti a tutte: 12-0 a Malta, 6-2 all’Armenia e 8-5 alla Svezia. Da par loro, gli scandinavi, pur sconfitti nello scontro diretto, hanno fatto il loro dovere contro i maltesi (5-1) e contro gli armeni (3-1) giungendo alle spalle dei belgi. Con questi riscontri il Belgio sarà nel girone della Serbia mentre la Svezia in quello della Russia.

Nel gruppo F Bosnia e Svizzera si sono imposte. La selezione slava, subendo appena 4 reti, ha vinto i 3 incontri in programma: 7-1 contro gli elvetici, 10-1 contro la Scozia e 7-2 contro la Turchia. I rossocrociati, sconfiggendo i turchi (3-2) e gli scozzesi (4-1), hanno ottenuto la piazza d’onore. Pertanto la selezione dei Balcani sarà nel Main Round con la Russia mentre la Svizzera con la Serbia.

Nel gruppo G Olanda e Montenegro hanno compiuto il grande passo. Gli orange hanno concluso in vetta battendo 4-1 l’Estonia, 4-2 proprio i montenegrini e 6-1 la Bulgaria. I balcanici, da par loro, hanno superato 4-0 gli estoni e pareggiato 1-1 contro i bulgari, passando alla seconda fase per via di una miglior differenza reti. I tulipani dunque continueranno la loro corsa nel girone del Kazakistan mentre il Montenegro in quello dell’Azerbaijan

Infine nel gruppo H Moldavia e Finlandia sono state le ultime delle 16 squadre a poter festeggiare il passaggio di turno. I moldavi, forti delle vittorie 8-4 contro il Galles, 13-3 contro l’Irlanda del Nord e 2-1 contro i finlandesi, hanno ottenuto il primato del girone. Per gli scandinavi, comunque, è arrivato il secondo posto grazie ai successi contro i gallesi 7-0 e contro i nordirlandesi 9-1. Moldavia, quindi, nel girone dell’Azerbaijan mentre la Finlandia sarà in quello della Spagna.

Main Round (22–27 ottobre 2019)

Gruppo 1: Spagna, Polonia*, Georgia, Finlandia

Gruppo 2: Ucraina*, Slovenia, Macedonia, Kosovo

Gruppo 3: Azerbaijan*, Slovacchia, Moldavia, Montenegro

Gruppo 4: Italia*, Ungheria, Bielorussia, Inghilterra

Gruppo 5: Kazakistan, Romania*, Olanda, Albania

Gruppo 6: Serbia, Francia*, Belgio, Svizzera

Gruppo 7: Russia, Croazia*, Bosnia, Svezia

Gruppo 8: Portogallo*, Repubblica Ceca, Lettonia, Germania

*Paesi ospitanti

