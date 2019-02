Biathlon, domani l’individuale femminile. Nel gelo del Canada le azzurre ci scalderanno il cuore con un successo?

A lungo ci si è chiesti se le tappe nordamericane di Coppa del Mondo di biathlon sarebbero state ricche di forfait, soprattutto da parte delle pretendenti alla classifica generale, che vede in prima e seconda piazza le nostre Dorothea Wierer e Lisa VIttozzi, ma, così come l’Italia, anche le altre Nazionali paiono essere giunte in Canada in formazione tipo.

Unica eccezione la Svezia, che ospiterà i Mondiali (gare comunque valide per la Coppa del Mondo) e vuole preparare al meglio la rassegna di casa, ma le svedesi non sono in corsa per il bersaglio grosso. Difficile fare una previsione per l’individuale di domani, per molteplici fattori, che andiamo a sviscerare.

In stagione c’è stata una sola individuale, nella tappa inaugurale, dunque il format non è molto usuale e non si può certamente tracciare una tendenza in corso nell’annata; inoltre le condizioni climatiche di Canmore, in Canada, con temperature attorno ai -20° C mettono in dubbio lo svolgimento della stessa o quantomeno fanno presagire uno stravolgimento del format.

Si parla di chilometraggio ridotto (15 km per gli uomini e 12.5 km per le donne) e 45″ di penalità per errore, applicando norme introdotte proprio ad inizio stagione in caso di condizioni climatiche estreme, ma soltanto domani si conosceranno le temperature e si assumeranno di conseguenza le decisioni.

Certamente le azzurre dovranno guardarsi dal duo slovacco composto da Paulina Fialkova ed Anastasija Kuzmina, nonché dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, ma occhio naturalmente alla finlandese Kaisa Makarainen ed alla tedesca Laura Dahlmeier, nonché alla norvegese Tiril Eckhoff.

In un format nel quale, però, conterà molto la precisione al poligono ecco che, dando un’occhiata alle percentuali stagionali, potrebbero rivelarsi clienti scomode la polacca Monika Hojnisz e la bielorussa Iryna Kryuko, le quali potrebbero anche trasformarsi anche in alleate delle azzurre nel caso in cui andassero a frapporsi tra Wierer e Vittozzi e le inseguitrici in Coppa.

Foto: Federico Angiolini