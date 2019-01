NFL, SuperBowl 2019: i New England Patriots vogliono scrivere un’altra pagina della loro leggenda

I New England Patriots sono pronti per il SuperBowl LIII. No, questa non può certo essere definita una notizia. La squadra di Boston, infatti, ha ormai preso residenza nell’atto finale della stagione della NFL. Dal 2001, quando ha preso il via l’impareggiabile era con coach Bill Belichick al timone, e Tom Brady nel ruolo di quarterback, infatti, i Patriots sono stati protagonisti del SuperBowl in ben otto occasioni, e si preparano per la nona.

Nove volte (sulle 10 totali della franchigia) in un lasso di tempo di 18 anni. Una statistica che va oltre ogni concetto di logica, contando che numerose squadre non sono state in grado di giungere all’atto finale meno della metà delle volte della formazione del Massachusetts.

Le vittorie per New England sono state cinque e sono a caccia della sesta per pareggiare il record dei grandi rivali per eccellenza, i Pittsburgh Steelers. L’anno scorso, in un pirotecnico 33-41 contro i Philadelphia Eagles, il sogno non si è concretizzato, ma la Belichick-band è pronta nuovamente a far capire che i più forti sono loro.

Nonostante tutto e tutti, infatti, i Patriots ci sono sempre. Vengono messi in discussione, additati di essere in una Division troppo semplice (e effettivamente le rivali sono davvero poca cosa), di essere troppo vecchi (Tom Brady ha 41 anni), di avere troppi acciacchi (il loro fenomenale Tight End Rob Gronkowski, nonostante abbia 29 anni, è ormai prossimo al ritiro) e addirittura di essere protetti dagli arbitri. Ma loro non si fanno distrarre. Vincono, vincono e vincono. Si ripetono ogni anno, ogni volta, in casa o trasferta. E zittiscono chiunque. Come hanno fatto nel Championship in casa dei Kansas City Chiefs, e come hanno fatto decine di volte in questi anni.

L’occasione per entrare ancor più nella leggenda arriverà questa domenica al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Uno stadio avveniristico e splendido, il luogo ideale per un SuperBowl che si annuncia quanto mai vivo, combattuto, vibrante e spettacolare. I New England Patriots vogliono il sesto anello dell’era Brady-Belichick e non hanno la minima intenzione di abdicare o di mettere la parola “fine” alla loro epopea. I Los Angeles Rams sono avvertiti.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: New England Patriots NFL Jeff Bukowski / Shutterstock.com