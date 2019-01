FOTO Georgina Rodriguez, chi è la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Gli scatti sexy della compagna di CR7

La prima stagione in bianconero di Cristiano Ronaldo è cominciata nel migliore dei modi possibili. Tante vittorie e soprattutto tanti gol per il fuoriclasse portoghese. La felicità sembra accompagnare il giocatore della Juventus anche nella vita privata: quattro figli e una bellissima compagna costituiscono il nucleo famigliare del giocatore nato a Funchal. Ma chi è la fidanzata di Cristiano Ronaldo? Andiamo a scoprirlo!

Georgina Rodriguez è spagnola, ha 24 anni e nel novembre 2017 ha dato alla luce Alana Martina, la sua prima figlia. Lei e Ronaldo sono stati visti insieme per la prima volta ad un evento di Dolce e Gabbana tenutosi a Madrid più di due anni fa, ma il fidanzamento è stato ufficializzato soltanto più tardi. Vissuta sin dall’infanzia in Inghilterra, Georgina ha lavorato diversi anni a Bristol come cameriera e modella, studiando anche danza. Dopo l’inizio della relazione con il giocatore bianconero, è diventata madre a tempo pieno, prendendosi cura anche degli altri tre figli del fuoriclasse portoghese: Cristiano Ronaldo Junior, nato nel 2010, e i gemelli Eva Maria e Mateo, di poco più grandi della piccola Alana Martina.

Nonostante una bellezza indiscutibile e una vita pubblica ricca di impegni, Georgina riesce a mantenere un profilo molto naturale sui propri social riscuotendo enorme successo. Oltre 8,3 milioni di follewer su Instagram per il profilo della compagna di CR7, dove, oltre a scatti pubblicitari, non mancano ritratti di famiglia e fotografie allo stadio in versione “tifosa”. Di seguito degli scatti più apprezzati:

Visualizza questo post su Instagram Sundays are always better with @aloyoga 🧘‍♀️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: Nov 11, 2018 at 12:30 PST

Visualizza questo post su Instagram Supporting Juve & my ❤️#buonanotte #finoallafine ⚪️⚫️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: Nov 7, 2018 at 1:17 PST

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com