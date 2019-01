Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019: la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner

La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a caccia della settima sfera di cristallo della carriera, la quarta consecutiva. Tra coloro che proveranno ad interrompere il dominio del transalpino troviamo l’austriaco Alessandro Haemmerle, gli australiani Alex Pullin e Jarryd Hughes, gli spagnoli Lucas Eguibar e Regino Hernandez e anche il nostro Omar Visintin, che sarà la punta dell’Italia e vuole essere protagonista in questa stagione. Di seguito la classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SNOWBOARDCROSS 2018-2019:

1 NOERL Martin GER 1600.00

2 VISINTIN Omar ITA 1090.00

3 PERATHONER Emanuel ITA 1018.20

4 VEDDER Jake USA 1998 960.00

5 PULLIN Alex AUS 1987 860.00

6 DOUSCHAN Hanno AUT 1989 840.00

7 HOLLAND Nate USA 1978 770.00

8 PACHNER Lukas AUT 1991 660.00

9 BECKHAUS Leon GER 1998 450.00

10 LEITH Senna USA 1997 436.00

