Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019: la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara intenzione di andare, sin da ora, a sbriciolare ogni record a livello di Circo Bianco, e la sua polivalenza sembra costringere le avversarie a fare solamente da spettatrici. Le avversarie sono numerose, dalle svizzere Wendy Holdener a Michelle Gisin, passando per la slovacca Petra Vhlova e la norvegese Ragnhild Mowinckel, con la nostra Federica Brignone che proverà ad essere competitiva su diversi fronti. In questa annata sono previste 21 tappe per 39 gare complessive, 9 discese libere, 8 supergiganti, 8 giganti, 9 speciali, 2 combinate e 3 slalom paralleli. Andiamo quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica generale della Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino e quella della disciplina per capire chi è al comando della Coppa di specialità, sempre molto ambita.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO 2018/19

1 Mikaela Shiffrin USA 1494 punti

2 Petra Vlhova SVK 898

3 Wendy Holdener SVI 637

4 Nicole Schmidhofer AUT 617

5 Ragnhild Mowinckel NOR 529

6 Viktoria Rebensburg GER 509

7 Federica Brignone ITA 500

8 Ilka Stuhec SLO 496

9 Michelle Gisin SVI 442

10 Ramona Siebenhofer AUT 436

CLASSIFICA SUPERGIGANTE 2018/19

1 Mikaela Shiffrin USA 300 punti

2 Tina Weirather LIE 236

3 Nicole Schmidhofer AUT 253

4 Ragnhild Mowinckel NOR 247

5 Lara Gut-Behrami SVI 178

6 Viktoria Rebensburg GER 157

7 Ilka Stuhec SLO 153

8 Stephanie Venier AUT 136

9 Jasmine Flury SVI 116

10 Federica Brignone ITA 105

CLASSIFICA DISCESA LIBERA 2018/19

1 Nicole Schmidhofer AUT 364 punti

2 Ramona Siebenhofer AUT 346

3 Ilka Stuhec SLO 343

4 Stephanie Venier AUT 295

5 Kira Weidle GER 258

6 Michelle Gisin SVI 207

7 Cornelia Huetter AUT 175

8 Corinne Suter SVI 168

9 Nicol Delago ITA 161

10 Romane Miradoli FRA 123

CLASSIFICA SLALOM GIGANTE

1 Mikaela Shiffrin USA 355 punti

2 Tessa Worley FRA 345

3 Federica Brignone ITA 310

4 Viktoria Rebensburg GER 255

5 Petra Vhlova SVK 218

6 Ragnhild Mowinckel NOR 199

7 Stephanie Brunner AUT 195

8 Wendy Holdener SVI 144

9 Marta Bassino ITA 128

10 Anna Veith AUT 111

CLASSIFICA SPECIALE 2018/19

1 Mikaela Shiffrin USA 760 punti

2 Petra Vlhova SVK 680

3 Wendy Holdener SVI 425

4 Frida Hansdotter SVE 298

5 Katharina Liensberger AUT 285

6 Anna Swenn-Larsson SVE 256

7 Katharina Truppe AUT 226

8 Erin Mielzynski CAN 185

9 Irene Curtoni ITA 171

10 Bernadette Schild AUT 167

