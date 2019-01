Champions League calcio, il calendario del 2019: date e programma dagli ottavi alla finale

La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a fuori, ora due mesi di stop in attesa di tornare a gustarci i grandi scontri sul palcoscenico più importante.

Gli ottavi di finale, come i quarti e le semifinali, si disputeranno in andata e ritorno: i primi atti si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio, le sfide decisive avranno invece luogo il 5-6 e 12-13 marzo. A quel punto conosceranno i nomi delle otto squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2019, si svolgerà un ulteriore sorteggio (senza alcun paletto) che definirà i vari incroci e lo stesso meccanismo verrà ripetuto per le semifinali. La Finale, invece, è come sempre in atto secco, quest’anno in programma allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid il 1° giugno.

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato della Champions League 2019 di calcio dagli ottavi di finale alla finale. Tutte le partite incominceranno alle ore 21.00.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2019:

12-13 e 19-20 febbraio: Andata ottavi di finale

5-6 e 12-13 marzo: Ritorno ottavi di finale

15 marzo: Sorteggio quarti di finale

9-10 aprile: Andata quarti di finale

16-17 aprile: Ritorno quarti di finale

19 aprile: Sorteggio semifinali

30 aprile – 1 maggio: Andata semifinali

7-8 maggio: Ritorno semifinali

1° giugno: Finale

TABELLONE OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2019:

Schalke 04 – Manchester City

Atletico Madrid – Juventus

Manchester United – PSG

Tottenham – Borussia Dortmund

Lione – Barcellona

Roma – Porto

Real Madrid – Ajax

Liverpool – Bayern Monaco

CALENDARIO OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2019:

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO:

21.00 Roma-Porto

21.00 Manchester United-PSG

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO:

21.00 Tottenham-Borussia Dortmund

21.00 Ajax-Real Madrid

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO:

21.00 Liverpool-Bayern Monaco

21.00 Lione-Barcellona

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Shalke 04-Manchester City

21.00 Atletico Madrid-Juventus

MARTEDI’ 5 MARZO:

21.00 Borussia Dortmund-Tottenham

21.00 Real Madrid-Ajax

MERCOLEDI’ 6 MARZO:

21.00 Porto-Roma

21.00 PSG-Manchester United

MARTEDI’ 12 MARZO:

21.00 Manchester City-Shalke 04

21.00 Juventus-Atletico Madrid

MERCOLEDI’ 13 MARZO:

21.00 Barcellona-Lione

21.00 Bayern Monaco-Liverpool

