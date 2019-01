Calendario MotoGP 2019: le date e il programma dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv

Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019.

Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il via il Mondiale con la gara che, anche in questa occasione, sarà sotto la luce dei riflettori. Dopo la trasferta in mezzo al deserto del Qatar, il circus è pronto per la trasferta americana. Tra fine marzo e metà aprile sarà tempo dei GP di Argentina (a Termas de Rio Hondo) e Texas (al Circuit of the Americas di Austin), prima dello sbarco in Europa.

La MotoGP arriva nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, quindi GP di Catalogna (a Barcellona) e GP di Olanda (ad Assen). Una settimana dopo la gara olandese i piloti si trasferiranno al Sachsenring per il GP di Germania e, a questo punto, arriva la prima novità importante della stagione.

Rispetto a questo campionato, infatti, la pausa estiva si allunga fino ad un mese, rispetto ai 15 giorni attuali. Dal 7 luglio del GP del Sachsenring, infatti, si passa al 4 agosto con il solito ritorno in pista di Brno per il GP della Repubblica Ceca. Una settimana dopo e sarà subito tempo del GP d’Austria del Red Bull Ring. Il mese di agosto si chiuderà nel weekend del 25 con il GP di Gran Bretagna di Silverstone, nonostante le polemiche per la cancellazione di pochi giorni fa.

Due tappe nella seconda metà di settembre, con il GP di San Marino di Misano nel weekend del 15 settembre quindi, a fine mese, si andrà di nuovo in Spagna per il GP di Aragon. Si arriva alla fase clou dell’anno, con ben quattro corse dall’altra parte del mondo tra ottobre e prima settimana di novembre. Un filotto che prenderà il via con il GP di Thailandia a Buriram, alla seconda edizione, quindi uno dietro l’altro sarà la volta di GP del Giappone (a Motegi), GP d’Australia (a Phillip Island) e GP di Malesia (a Sepang) in tre weekend tutti d’un fiato. Ultima tappa, come sempre, sul circuito Ricardo Tormo per il GP di Valencia del 17 novembre che farà calare il sipario sulla stagione 2019.

Poche rivoluzioni, dunque, nel programma appena rilasciato dalla Federazione. Erano in predicato di entrare in calendario, per esempio, il Gran Premio di Finlandia o quello del Messico ma, a quanto pare, accordi o lavori non lo hanno ancora reso possibile. Rispetto alla stagione in corso il 2019 vede una settimana in più tra la prima (10 marzo) e l’ultima gara (17 novembre) e, soprattutto, vede raddoppiare la sosta estiva, da 15 a 30 giorni. Il Mondiale 2019, dunque, inizia già a prendere forma.

Tutte la gare saranno trasmesse in tv su Sky.

CALENDARIO PROVVISORIO MOTOMONDIALE 2019

1 QATAR GP Losail International Circuit 10 marzo

2 ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo 31 marzo

3 AMERICAS GP Circuit of the Americas 14 aprile

4 SPANISH GP Circuito de Jerez-Ángel Nieto 05 maggio

5 FRENCH GP Le Mans 19 maggio

6 ITALIAN GP Autodromo di Mugello 02 giugno

7 CATALUNYA GP Circuit de Barcelona-Catalunya 16 giugno

8 DUTCH GP TT Circuit Assen 30 giugno

9 GERMAN GP Sachsenring 07 luglio

10 CZECH GP Automotodrom Brno 04 agosto

11 AUSTRIAN GP Red Bull Ring – Spielberg 11 agosto

12 BRITISH GP Silverstone Circuit 25 agosto

13 SAN MARINO GP Misano World Circuit Marco Simoncelli 15 settembre

14 ARAGON GP MotorLand Aragon 22 settembre

15 THAI GP Chang International Circuit 06 ottobre

16 JAPANESE GP Twin Ring Motegi 20 ottobre

17 AUSTRALIAN GP Phillip Island Circuit 27 ottobre

18 MALAYSIAN GP Sepang International Circuit 03 novembre

19 VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 17 novembre

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI