Australian Open 2019: il giorno della finale! Novak Djokovic contro Rafael Nadal

Tra qualche ora gli Australian Open sono pronti ad eleggere il loro nuovo re. E’ la finale forse più attesa, quella tra il numero uno e il numero due del mondo. Novak Djokovic contro Rafael Nadal. L’ennesimo capitolo di una sfida infinita, arrivata alla battaglia numero 53, anche se per avere un match che assegna uno Slam bisogna tornare al 2014 e alla finale del Roland Garros.

Djokovic comanda 27-25 nei precedenti, ma mai come questa volta è veramente difficile pronosticare chi possa essere il favorito. Nole è andato in crescita nel torneo e soprattutto in semifinale contro Pouille ha rasentato la perfezione, in una prova di forza che ha letteralmente schiacciato il francese. Rullo compressore che finora è stato Nadal, che non ha ancora concesso un solo set agli avversari, tutti battuti molto agevolmente, anche quel Stefanos Tsitsipas capace di eliminare Roger Federer.

I due si ritrovano in finale agli Australian Open dopo sette anni. L’incredibile finale del 2012, vinta da Novak Djokovic su Rafael Nadal in cinque set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5 dopo 5 ore e 53 minuti di gioco. Quella è tuttora la finale più lunga di sempre in uno Slam, battendo le 4 ore e 28 minuti della finale tra Mats Wilander e Pat Cash del 1988 sempre a Melbourne. Uno scontro pazzesco con i due giocatori alla fine stremati e protagonisti di una sfida che è entrata nella storia del tennis.

Djokovic ha vinto 14 Slam ed ha una striscia aperta di venti successi consecutivi che dura da Wimbledon e poi è proseguita con gli US Open e questi Australian Open. Il numero uno del mondo va a caccia del settimo titolo della carriera a Melbourne, diventando così il giocatore con più vittorie in Australia, visto che ora è alla pari con Roy Emerson e Roger Federer (sei titoli). Un solo Australian Open nella collezione dei 17 Slam conquistati da Nadal, quello del 2009 vinto in finale contro Roger Federer. Il maiorchino ha poi raggiunto per tre volte la finale (2012, 2014 e 2017) a Melbourne, ma non è mai più riuscito a trionfare.

Tra poche ore comincia la finale. Djokovic contro Nadal e forse bastava anche solo questo per raccontarla.

foto: ReflectedLight / Shutterstock