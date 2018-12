Slittino, Coppa del Mondo Whistler 2018: Toni Eggert vince nel doppio in un festival tedesco, indietro gli italiani

I tedeschi Toni Eggert e Sascha Beneckene si aggiudicano la tappa di Whistler, in Canada, della Coppa del Mondo di slittino 2018/19. La Germania ha completato una splendida tripletta sul budello canadese dato che al secondo posti si è classificata la coppia composta da Robin Johannes Geueke e David Gamm distante appena 19 millesimi dalla vetta. Completano il podio Tobias Wendt e Tobias Arlt che, a loro volta, si fermano ad appena 10 millesimi dalla piazza d’onore.

Quarta posizione finale per i dominatori di Igls, gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller, che rovinano il primo posto della prima manche e chiudono ai piedi del podio con 183 millesimi di distacco dalla prima posizione. Quinti i padroni di casa Tristan Walker e Justin Snith che per un solo millesimo vengono beffati da Steu/Koller. Sesta posizione per i fratelli lettoni Andris e Juris Sics distanti 241 millesimi dalla vetta, settima per gli statunitensi Chris Mazder e Jayson Terdiman, a 259, ottava per i russi Vsevolod Kashkin e Konstantin Korshunov a 295, nona per i nostri Ludwig Rieder e Patrick Rastner che, dopo l’ottava prestazione nella prima discesa, completano la loro prova con il nono tempo complessivo a 350, mentre Vladislav Yuzhakov e Iurii Prokhorov a 383.

Con questo successo Toni Eggert raggiunge quota 240 punti in classifica generale e si mette in scia di Thomas Steu, che lo precede di 20 punti. Al terzo posto il russo Vladislav Yuzhakov a 191, quindi Tobias Wendl 186 ed i fratelli Sics a 160. Ottava posto per Ludwig Rieder a quota 140. Prossima tappa sempre in Canada a Calgary nel prossimo weekend.

CLASSIFICA CDM SLITTINO DOPPIO 2018/19

1 Steu, Thomas AUT 260

Koller, Lorenz

2 Eggert, Toni GER 240

Benecken, Sascha

3 Yuzhakov, Vladislav RUS 191

Prokhorov, Iurii

4 Wendl, Tobias GER 186

Arlt, Tobias

5 Sics, Andris LAT 160

Sics, Juris

6 Geueke, Robin Johannes GER 158

Gamm, David

7 Putins, Kristens LAT 144

Marcinkevics, Imants

8 Rieder, Ludwig ITA 140

Rastner, Patrick

9 Walker, Tristan CAN 129

Snith, Justin

10 Mazdzer, Chris USA 121

Terdiman, Jayson

11 Chmielewski, Wojciech Jerzy POL 110

Kowalewski, Jakub

