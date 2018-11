Tennis, ATP Finals 2018: Novak Djokovic già in semifinale per assicurarsi il primato, sfida all’ultimo sangue tra Zverev e Isner

Sesta ed ultima giornata di queste ATP Finals 2018 dedicata alla fase a gironi. Dopo che lo svizzero Roger Federer e il sudafricano Kevin Anderson hanno staccato il biglietto per le semifinali, è il momento di definire il quadro preciso della situazione anche per quanto concerne il “Guga Kuerten Group”.

Quest’oggi vedremo scendere sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, uscito brillantemente vincitore dai primi due incontri contro l’americano John Isner (n.10 ATP) e contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del ranking), ha già il biglietto per le semifinali in tasca. La sfida odierna contro il croato Marin Cilic (n.6 della classifica mondiale) servirà a stabilire in che posizione Nole concluderà nel raggruppamento. Appare chiaro che il 31enne nativo di Belgrado vorrebbe evitare di terminare in seconda posizione e quindi affrontare sabato l’elvetico Federer, per quanto fatto vedere dal rossocrociato nell’ultima sfida contro Anderson. Pertanto Djokovic, affronterà con spirito battagliero Cilic, cercando di ottenere il terzo successo in altrettanti incontri e allungare la propria striscia vincente. I precedenti tra i due sono nettamente ad appannaggio di Novak (16-2) in un 2018 incredibile nel quale vanta 51 vittorie contro 11 sconfitte, essendosi imposto in 33 partite delle ultime 35 disputate e potendo mettere in mostra due Slam come Wimbledon e gli US Open. Da par suo il buon Marin deve tentare l’impresa e prestare attenzione a quel che accadrà nell’altro incontro (il croato deve sperare in una vittoria di Isner, avendo il vantaggio dello scontro diretto nei confronti di Zverev).

Seconda sfida sarà quella tra Zverev e Isner. Il tedesco è in vantaggio nel computo “storico”: 4-1 e l’ultimo incontro nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid ha sorriso al teutonico. L’unica vittoria di “Long John” risale sempre quest’anno nella Finale del 1000 di Miami. Un match che, quindi, sulla carta dovrebbe essere favorevole all’allievo di Ivan Lendl che però non è parso così brillante dal punto di vista atletico nella seconda partita di questo girone contro Djokovic. I soli 5 giochi racimolati contro il serbo non sono un dato così confortante di cui lo statunitense potrebbe tener conto per tentare il colpaccio. Per staccare il biglietto per le semifinali, il 33enne di Greensboro, North Carolina, può permettersi essenzialmente una vittoria in due set. Basterà infatti vincere un parziale al tedesco per essere certo di essere parte della seconda fase, nel caso in cui Djokovic dovesse battere Cilic. Pertanto si prospetta un match interessante tra due differenti stili di gioco: da un lato il tennis difensivo di “Sascha” e dall’altro quello aggressivo di Isner, in cui sarà la potenza del servizio a farla da padrone.

