Sorteggio ottavi Champions League 2018-2019: quando si svolge? Data, programma, orario d’inizio e tv

Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon (Svizzera). Le migliori 16 squadre d’Europa conosceranno gli avversari del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le vincitrici degli otto gironi incroceranno le seconde classificate ma non saranno possibili match tra formazioni provenienti dalla stessa Nazione o che si sono già sfidate nella fase a gironi. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia potrebbe essere presente con tutte le squadre (Juventus, Napoli, Inter, Roma) ma risulteranno decisive le prossime due giornate.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sui canali Rai, in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LUNEDI’ 17 DICEMBRE:

12.00 Sorteggio ottavi di finale Champions League 2018-2019

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sui canali Rai, in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock