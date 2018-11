Skaterboard, Mondiali 2018: Sakura Yosozumi in trionfo, out in semifinale

Sakura Yosozumi è la nuova Campionessa del Mondo di skateboard (specialità park), disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La giapponese ha conquistato il primo titolo iridato della storia (prima di oggi non si era mai disputata questa competizione) a Nanjing (Cina), la sua combinazione stellare di “smooth airs” e dei trick al di sopra della norma le hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio.

La nipponica, capace di eseguire un incredibile “backside noseblunt revert”, ha sconfitto la connazionale Kisa Nakamura e l’australiana Poppy Starr Olsen che era riuscita a conquistarsi il sostegno del folto pubblico presente e che ha preceduto la statunitense Jordyn Barratt e la 12enne giapponese Misugu Okamoto. La nostra Valeria Bertaccini è stata invece eliminata in semifinale. Questa competizione risulterà fondamentale per la formulazione del ranking valido per l’assegnazione dei vari pass per le Olimpiadi.













Foto: Comunicato Stampa World Skate