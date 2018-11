Sebastian Vettel, GP Abu Dhabi F1 2018: “Peccato per la mancata prima finale. Domani lotteremo con le ultrasoft”

Sebastian Vettel scatterà dalla terza posizione nel GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1 che si correrà domani sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Ferrari ha provato a insidiare il dominio di Lewis Hamilton e delle Mercedes, si è avvicinato ma non è bastato per conquistare la pole position o quantomeno la prima fila. Il tedesco però scatterà con gomme ultrasoft a differenza degli altri big che partiranno con le hypersoft e questo potrebbe essere un vantaggio nella prima fase di gara.



Il vicecampione del mondo ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al termine delle qualifiche: “Non sono sorpreso dal passo delle Mercedes. Le W09 sono state competitive per tutto il fine settimana. Le nostre qualifiche sono state piene di alti e bassi. La Q1 era andata molto bene per noi, mentre la Q2 è stata realistica, Lewis ha fatto davvero un gran giro con le Ultrasoft. Noi abbiamo dato il massimo, tutto quello che avevamo. Nel primo run della Q3 è andato bene, ero a un decimo di secondo nei confronti di Hamilton, mentre nel secondo ho preso più distacco. Sono abbastanza contento del mio giro ma non è stato sufficiente e addirittura sono sceso in terza posizione, dunque evidentemente il primo giro delle Mercedes non era stato così buono come lo era stato il nostro“.

In merito all’impiego delle ultrasoft: “Gli altri, i nostri avversari, hanno avuto la stessa nostra opinione scegliendo di utilizzare gomme Ultrasoft. Abbiamo visto che molti al termine della Q2 hanno migliorato, ma ci siamo presi il rischio perché le Hypersoft non sarebbero state le gomme giuste con cui partire. Sono stato felice di averlo fatto”. E in vista della gara: ” Mi sarebbe piaciuto partire dalla prima fila, ma non è stato possibile. Ma ho detto al team che domani lotteremo al massimo. Nel giorno di gara può accadere di tutto. Abbiamo una buona velocità sui rettilinei, ma ci manca un po’ di carico aerodinamico nel settore finale…“.













