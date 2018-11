Sci alpino, seconda prova discesa Lake Louise 2018: Beat Feuz il più veloce, Dominik Paris chiude in seconda posizione

E’ dello svizzero Beat Feuz la miglior prestazione della seconda prova della discesa libera maschile a Lake Louise (Canada), valida per la Coppa del Mondo 2018-2019. Il bronzo olimpico, che l’anno scorso seppe trionfare sulle nevi canadesi, ha confermato di gradire molto questa pista firmando il miglior tempo odierno di 1’45″90, facendo la differenza soprattutto nella parte centrale del tracciato, combinando molto bene scorrevolezza e tecnica.

Buone notizie, comunque, per il Bel Paese. Dominik Paris si è classificato, infatti, immediatamente alle spalle del rossocrociato, pur perdendo 1″17. Un Paris efficace nei primi due intermedi ma poi non in grado di replicare il medesimo andamento negli altri intermedi ed accusando un gap sensibile. Vero è che il 29enne nativo di Merano ha dato forti segnali di vitalità rispetto all’anonima discesa di ieri e cercherà di arrivare al giorno della gara nelle migliori condizioni possibili per ambire alla top-3. Terzo posto per l’austriaco Johannes Kroell a 1″32 da Feuz.

Decisamente più indietro gli attesi norvegesi. Kjetil Jansrud, sceso con il pettorale n.15, non è andato oltre il 14° crono a 2″40 mentre il campione olimpico Aksel Lund Svindal (pettorale n.3) non è andato oltre il 48° crono finale a 4″15 dalla vetta. Per cui una prova tutta da interpretare da parte degli scandinavi. Arretrato, anche rispetto alla prima discesa di ieri, l’oro a Cinque Cerchi del superG l’austriaco Matthias Mayer: 26° tempo per lui a 3″04.

Guardando agli altri azzurri, prestazioni non esaltati di Peter Fill (19° a 2″63), di Matteo Marsaglia (25° a 2″93), di Christof Innerhofer (26° a 2″98), che ieri aveva incantato siglando il miglior tempo, di Emanuele Buzzi (31° a 3″22), di Wernel Hell (47° a 3″87) e di Mattia Casse (49° a 4″37).













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com