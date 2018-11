Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: esordio stagionale per spadisti e fiorettiste, tornano in pedana Elisa Di Francisca e Martina Batini

Doppio appuntamento questo fine settimana per la Coppa del Mondo 2018-2019 di scherma. A Berna ci sarà l’esordio stagionale degli spadisti, mentre ad Algeri quello delle fiorettiste. In pedana ci saranno dei ritorni importanti per l’Italia che punterà a partire subito al meglio. Andiamo quindi a scoprire le prospettive azzurre per queste gare.

Partiamo dal fioretto femminile in cui torneranno in pedana in ambito internazionale Elisa Di Francisca e Martina Batini, dopo lo stop per le rispettive gravidanze. Di Francisca riparte dall’argento olimpico di Rio 2016 con l’obiettivo di dimostrare che a 35 anni può essere ancora competitiva ad alti livelli e puntare alla qualificazione alla terza Olimpiade consecutiva. Pausa invece di un anno per Batini, che nell’ottobre del 2017 aveva centrato il terzo posto a Cancun ed ora a 29 anni è pronta a tornare protagonista. Riflettori puntati poi su Alice Volpi, che si presenterà ad Algeri come campionessa del mondo in carica ed è pronta a lanciare la sfida alla russa Inna Deriglazova, che ha dettato legge nella scorsa stagione, fallendo però l’assalto al podio proprio nella rassegna iridata. Attesta poi anche per Arianna Errigo, che dopo il bronzo ai Mondiali, deve ancora risolvere il rebus riguardante la scelta tra sciabola e fioretto per questo biennio olimpico. Le altre italiane in gara saranno Camilla Mancini, Chiara Cini, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Elisa Vardaro e Martina Favaretto, reduce dall’argento alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires.

Per quanto riguarda invece la spada maschile, l’Italia cercherà di riscattare la deludente prova dei Mondiali. Da sottolineare il ritorno in Coppa del Mondo di Paolo Pizzo, che nel 2018 ha gareggiato solo nella rassegna iridata, in cui con una condizione precaria non ha potuto difendere il titolo conquistato nel 2017. In questa stagione ci si attende poi il salto di qualità dei 25enni Marco Fichera ed Andrea Santarelli, entrambi in evidenza negli ultimi anni, ma ancora alla ricerca della continuità di risultati necessaria per raggiungere i vertici. Grande interesse poi per il 17enne Davide Di Veroli, che si è laureato campione olimpico nella rassegna giovanile di Buenos Aires ed è pronto ora ed essere protagonista anche tra i grandi. Gli altri azzurri in gara saranno Enrico Garozzo, Lorenzo Buzzi, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Federico Marenco, Giacomo Paolini, Federico Vismara e Amedeo Zancanella.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma