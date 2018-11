Rugby, Ranking Mondiale (20 novembre 2018): la classifica aggiornata. Gli uomini scendono al 14° posto, donne stabili al settimo

La finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby è ormai giunta agli sgoccioli: siamo infatti alla vigilia dell’ultimo fine settimana buono per modificare il ranking mondiale della palla ovale, che certamente anche sabato prossimo subirà variazioni in base ai risultati che verranno fuori dagli incontri. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile, contro la Nuova Zelanda, che con quella femminile, domenica contro il Sudafrica.

L’Italia maschile subisce il sorpasso degli USA, che vincendo in casa della Romania hanno scavalcato Azzurri e Lelos in un colpo solo. I problemi maggiori però arriveranno sabato prossimo: ci sarà Georgia-Tonga e una vittoria dei padroni di casa potrebbe permettere loro di scavalcare l’Italia, senza che Tonga finisca alle nostre spalle. Gli Azzurri dal canto loro non perderanno punti anche in caso di sconfitta contro gli All Blacks.

Ranking maschile (Top 15)

1 Nuova Zelanda 92.54

2 Irlanda 91.17

3 Galles 86.70

4 Inghilterra 85.54

5 Sudafrica 85.12

6 Australia 83.08

7 Scozia 81.57

8 Francia 78.88

9 Argentina 77.32

10 Fiji 76.40

11 Giappone 75.24

12 Tonga 73.84

13 USA 73.66

14 Italia 72.75

15 Georgia 72.60

Discorso diverso per le donne: la netta vittoria contro la Scozia ha permesso alle azzurre di puntellare il settimo posto. Anche la sfida contro il Sudafrica va vinta: giocando in casa, una sconfitta sarebbe pesantissima in termini di punti in classifica e le azzurre vedrebbero avvicinarsi troppo Irlanda, Galles e Spagna. L’Italia domenica non potrà guadagnare punti, ma deve vincere per non perderne.

Ranking femminile (Top 15)

1 Nuova Zelanda 94.71

2 Inghilterra 91.62

3 Francia 89.45

4 Canada 86.12

5 USA 80.09

6 Australia 78.68

7 Italia 75.21

8 Galles 73.17

9 Spagna 72.77

10 Irlanda 72.51

11 Scozia 69.89

12 Samoa 68.72

13 Sudafrica 67.98

14 Olanda 64.21

15 Portogallo 64.00













Foto: LPS/Claudio Bosco