LIVE Pagelle Milan-Juventus, voti Serie A in DIRETTA: Cristiano Ronaldo e Dybala sfidano Higuain

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. A San Siro andrà in scena una partita molto importante per le sorti del nostro campionato: i favoriti bianconeri vanno a caccia della vittoria che permetterebbe di volare a +6 sul Napoli in classifica, i rossoneri puntano al successo di prestigio per continuare a inseguire il quarto posto in classifica. Si preannuncia un incontro davvero molto intenso e appassionante, nella piena tradizione di questa grande classica del calcio italiano dove non mancherà sicuramente lo spettacolo.

Da una parte Cristiano Ronaldo e Dybala pronti a mettere in difficoltà Donnarumma e compagni, dall’altra il grande ex Higuain che cercherà un gol fondamentale per le ambizioni della compagine guidata da Rino Gattuso che ritrova Massimilano Allegri, ultimo uomo capace di vincere lo scudetto con il Milan.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019: voti e pagelle in tempo reale per sapere come si stanno comportando i giocatori in campo. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.

MILAN:

Donnarumma:

Rodriguez:

Romagnoli:

Zapata:

Abate:

Calhanoglu:

Bakayoko:

Kessie:

Suso:

Higuain: 4. Sbaglia il rigore del possibile pareggio, errore imperdonabile per il grande ex della partita che mette in difficoltà i compagni.

Castillejo:

JUVENTUS:

Szczesny: 8. Superlativa parata sul calcio di rigore battuto dall’ex Higuain, il portiere polacco riesce a fare la differenza salvando il vantaggio.

Cancelo:

Benatia:

Chiellini:

Alex Sandro: 7. Suo il cross al bacio che permette a Mandzukic di segnare il gol del vantaggio, spinge tanto sulla sinistra e mette in difficoltà gli avversari.

Bentancur:

Pjanic:

Matuidi:

Dybala:

Mandzukic: 7,5. Torna titolare e fa subito la differenza, segna il gol del vantaggio con un’incornata proverbiale che sblocca il risultato: i suoi colpi di testa nell’area di rigore sono una sentenza.

Cristiano Ronaldo:

