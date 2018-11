MotoGP, Mondiale 2018: Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso “C’eravamo tanto amati”?

Che non si fossero mai amati lo si era capito sin da subito, ma in questo finale di Mondiale MotoGP 2018 i due ducatisti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo non se le mandano più a dire, senza mezzi termini. Dopo qualche frecciatina nel corso del campionato, il post-Gran Premio di Malesia ha letteralmente visto volare gli stracci tra i due portacolori della scuderia di Borgo Panigale, ma andiamo con ordine ad esporre i fatti.

Tutto è deflagrato sabato pomeriggio, quando ormai era stato ufficializzato il forfait del maiorchino, per colpa dei ben noti problemi fisici dopo le rovinose cadute di Aragon e Buriram. Andrea Dovizioso, nel corso di una intervista a Sky Sport, ha velatamente (e forse nemmeno troppo) voluto far intendere che il suo compagno di box si fosse presentato già conscio di non poter correre (aggiungendo anche una tirata d’orecchie alla Ducati). Un messaggio velato, un detto e non-detto, che lasciava aperte mille illazioni (da questioni di sponsor o economiche per la presenza a Sepang di Jorge Lorenzo) al quale il futuro alfiere della Honda ha prontamente risposto (ritwittando l’intervista) con un laconico (e sarcastico): “Grazie mille Andrea Dovizioso! Sei un vero gentiluomo”.

A questo punto “Apriti cielo”! Lo spagnolo ha immediatamente rincarato la dose con un altro tweet. “Un compagno esemplare” ovviamente in chiave ironica “Io lo applaudo quando sale sul podio, invece lui quando dovrebbe esprimere una opinione (in questo caso parlare in maniera chiara sulle accusa a Lorenzo ndr) non se la sente”. Ed il secondo pugno è servito.

Un compañero ejemplar🎖. Le aplaudes bajo el podium cuando gana y luego… (Eso si, no da su opinión, no es problema suyo) https://t.co/wwpSG4dqH4 — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) November 3, 2018

Jorge Lorenzo ha proseguito nello stillicidio nei confronti del pilota forlivese con altri tweet di non grandissimo stile. In primo luogo ha risposto con un laconico “La penso uguale” ad un tifoso che accusava Dovizioso di essersi montato la testa a forzare di arrivare secondo e di straparlare.

La penso uguale 👍 https://t.co/tQbTLlO1fF — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) November 3, 2018

Quindi il maiorchino ha accusato il collega di “Invidia e opportunismo” confermando le parole di un altro follower che sottolineava come Dovizioso parli solo quando Lorenzo è fuori gioco.

Infine, per non farsi mancare nulla, il numero 99 ha voluto concludere puntando l’indice sul fatto che il romagnolo sia “solamente” un campione del mondo della 125 dopo che un suo tifoso aveva ironicamente chiesto “chi fosse” Andrea Dovizioso.

Un campeón del mundo, de 125cc. https://t.co/zq48C4DUqL — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) November 3, 2018

Un finale davvero indecoroso del rapporto dei due piloti in casa Ducati. Nei mesi si era intuito che il rapporto non fosse certo idilliaco, ma una conclusione simile stupisce davvero. Evidentemente ad Andrea Dovizioso non sono piaciuti alcuni comportamenti del suo collega, e viceversa. Con la mente non possiamo che tornare alla scorsa annata. Lo spagnolo sbarca nella scuderia di Borgo Panigale da “Salvatore della patria” o l’uomo che doveva portare il titolo, con un contratto esponenzialmente superiore al romagnolo che, invece, a suon di risultati ha annichilito il rivale e l’ha ridimensionato. I primi scricchiolii si videro nel finale dello scorso campionato, quando Dovizioso si giocava il titolo con Marquez. Lorenzo a Sepang e Valencia non aiutò il compagno e disattese le richieste del team.

Da un lato questo comportamento non è sicuramente andato giù a “Desmo Dovi” che, in questo fine settimana, quando ha avuto occasione di rifilare una stilettata all’amico-nemico, non se l’è negata; dall’altra il maiorchino deve avere visto come un andare a toccare un nervo scoperto le dichiarazioni del vicino di box. E non gliele ha mandate a dire. Come si è visto l’ex yamahista ha fatto volare gli stracci a mezzo social, per mettere in chiaro che il loro rapporto si conclude, e non bene. Lorenzo ha evidentemente accusato le sconfitte in pista da parte del romagnolo e ha fatto pesare il suo status di cinque volte campione del mondo, e non solo in 125… “C’eravamo tanto amati” in casa Ducati…

Foto: Twitter Ducati