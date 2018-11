Equitazione, Longines Global Champions Tour 2019: a Doha scendono in campo Alberto Zorzi, Piergiorgio Bucci e Lorenzo De Luca

Torna il Longines Global Champions Tour di equitazione, che questa settimana farà tappa a Doha, in Qatar, nel penultimo appuntamento della stagione, e che vedrà impegnati ben tre italiani, a cominciare da Alberto Zorzi, numero 2 del ranking, che in sella a Contanga proverà a togliersi importanti soddisfazioni.

Il principale rivale dell’azzurro è rappresentato dal britannico Ben Maher, primo in classifica, e presente a Doha insieme al suo fido Explosion, così come l’olandese Harrie Smolders su Emerald.

In gara anche altri due italiani, ovvero il 43enne abruzzese Piergiorgio Bucci in sella a Driandria e Lorenzo De Luca, in compagnia di Irenice Horta. I due alfieri azzurri non partiranno con i favori del pronostico, ma cercheranno di ritagliarsi uno spazio importante in classifica.

Il programma completo:

Venerdì 9 novembre

Classe 03 – Tabella A: prova contro il tempo ore 12:30

Classe 04 – Tabella A: prova contro il tempo con Jump-Off ore 14:30

Sabato 10 novembre

Classe 05: GCL Competition – Tabella A: prova contro il tempo ore 10:30

Foto: Claudio Bosco – LivePhotoSport