CSKA Mosca-Roma, Europa League: programma, orari e tv. Le probabili formazioni

La Roma è in testa al gruppo G di Champions League, e dopodomani (mercoledì 7 novembre), affronterà nella quarta giornata il CSKA Mosca in Russia, a caccia di una vittoria che manca ormai da tre partite, ovvero dalla gara d’andata, conquistata dalla squadra di Eusebio Di Francesco, per il punteggio di 3-0.

La partita avrà inizio alle ore 18:55, e sarà visibile unicamente su Sky e sulla piattaforma streaming SkyGo, al canale 252, mentre sarà presente la consueta diretta LIVE su OA Sport.

Il programma della partita:

CSKA Mosca-Roma

Mercoledì 7 novembre 2018, ore 18:55

Le probabili formazioni:

CSKA Mosca (3-4-2-1): Akinfeev; Becao, Magnusson, Nababkin; Fernandes, Oblyakov, Akhmetov, Efremov; Dzagoev, Vlasic; Chalov. All. Goncharenko

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com