Clacio femminile, Serie A 2018-2019: insidiose trasferte per Milan e Fiorentina, la Juventus riceve il Pink Sport Time

E’ tempo di settimo turno nella Serie A di calcio femminile 2018-2019. Dopo una pausa di due settimane per consentire alla Nazionale italiana di Milena Bertolini di affrontare al meglio l’incontro contro la Germania, torna in scena il torneo nostrano.

Si riparte dal Milan capolista. Le ragazze di Carolina Morace, in vetta alla graduatoria a quota 16 punti, stanno stupendo per compattezza ed unità di intenti. Trattandosi di una formazione completamente nuova, la conquista di risultati di questo livello non era prevedibile ma la classe di Manuela Giugliano e le capacità realizzative di Valentina Giacini e Daniela Sabatino stanno dando un contributo importante alla causa. In questo fine settimana, l’impegno contro la Florentia (quinta in classifica) non è da sottovalutare. La compagine neo promossa in Serie A ben si sta comportando fino a questo momento e le rossonere non potranno permettersi distrazioni.

Di eventuali passi falsi proveranno ad approfittare Juventus e Fiorentina, rispettivamente seconda e terza. Le campionesse d’Italia in carica, dopo aver perso lo scontro diretto contro il Milan, vogliono riprendere il filo del discorso interrotto. A Vinovo, la formazione di Rita Guarino affronterà il Pink Sport Time. Un match sulla carta non impossibile per le torinesi, trattandosi del fanalino di coda di questo campionato insieme all’Orobica. Un’occasione, dunque, da sfruttare per le giocatrici di casa per centrare tre punti fondamentali. Le viola, invece, sono attese dalla difficile trasferta di Verona (sesto in graduatoria). Per Alia Guagni e compagne un test probante quello allo stadio “Olivieri” perché le scaligere sono una squadra ben organizzata. Le gigliate, però, con i propri principi di gioco vorranno imporre la loro superiorità tecnica, uscendo dal campo con il risultato pieno.

A caccia del terzo successo in questa Serie A la Roma. Le giallorosse, dopo aver tanto sofferto all’inizio, hanno iniziato a fare punti con una certa continuità. Il match interno contro il ChievoVerona Valpo sarà una prova di verifica importante circa le ambizioni della formazione capitolina, attualmente settima in classifica generale a quota 7 punti. Gli stessi di un Tavagnacco che tra le mura amiche se la vedrà contro il Sassuolo, quarto in graduatoria. Per le neroverdi un match difficile in un momento non semplice in cui la compagine allenata da Gianpietro Piovani fa fatica ad ottenere punti.

A completamento di questa settima giornata, il posticipo domenicale delle ore 12.30 tra Orobica e Mozzanica, importante in chiave salvezza per entrambe le squadre.

GIORNATA 7 – SERIE A – 17-11-2018

Florentia-Milan ore 15.00

Juventus-Pink Sport Time ore 15.00

Orobica-Atalanta Mozzanica domenica 18 novembre ore 12.30

Roma-ChievoVerona Valpo ore 15.00

Tavagnacco-Sassuolo ore 15.00

Verona-Fiorentina ore 15.00

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 16 6 5 1 0 16 4 +12 2. 13 6 4 1 1 19 4 +15 3. 12 5 4 0 1 17 4 +13 4. 11 6 3 2 1 12 7 +5 5. 10 6 3 1 2 9 9 0 6. 7 6 2 1 3 5 6 -1 7. 7 6 2 1 3 9 11 -2 8. 7 6 2 1 3 5 8 -3 9. 7 6 2 1 3 7 15 -8 10. 4 6 1 1 4 5 12 -7 11. 3 5 1 0 4 4 15 -11 12. 3 6 1 0 5 1 14 -13













Foto: Claudio Bosco / Livephotosport