Biglietti Juventus-Inter: come acquistare gli ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A

Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo.

Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora maggior importanza dato che entrambe le formazioni frequentano le zone nobili della graduatoria. La Juventus potrebbe provare la fuga decisiva verso il tricolore, dal momento che sia il Napoli che la Beneamata accusano già un buon ritardo.

Si preannuncia una partita avvincente e palpitante, assolutamente imperdibile e da vivere tutta d’un fiato. Volete assistere dal vivo a Juventus-Inter? Volete gustarvi l’incontro sugli spalti a pochi metri dai vostri campioni preferite? Volete tifare la vostra squadra del cuore o gustarvi un grande spettacolo di calcio?

Allora affrettatevi ad acquistare i biglietti di Juventus-Inter, match della quindicesima giornata di Serie A: gli ultimi tagliandi sono a disposizione su viagogo.it a prezzi estremamente vantaggiosi e convenienti, scegliete il posto che preferite e venite allo stadio per una grande partita. Affrettatevi ad acquistare gli ultimi tickets per Juventus-Inter.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock