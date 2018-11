Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: Italia puoi solo vincere. Dalla Croazia si può volare in Serbia e Lettonia

La nazionale italiana di basket femminile ha la possibilità di governare il proprio destino. Questa sera la squadra di coach Marco Crespi si gioca in Croazia una fetta molto grande della qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Vincendo in terra croata, le azzurre prenoterebbero il biglietto per la manifestazione continentale, che si giocherà in Serbia e Lettonia.

Una sfida, dunque, semplicemente fondamentale, perchè la situazione in classifica in questo momento favorisce l’Italia, ma una sconfitta contro la Croazia metterebbe tutto il discorso in qualificazione in salita. Con una vittoria le azzurre sono praticamente certe di superare il girone e poi si giocherebbero il primo posto con la Svezia nella giornata di mercoledì; mentre un ko contro le croate porterebbe la squadra di coach Marco Crespi a dover vincere a tutti i costi contro le svedesi e ad un quasi sicuro arrivo a pari punti tra tre squadre, con la differenza canestri a quel punto decisiva.

Servirà l’Italia vista in Svezia per superare la Croazia e sicuramente la partita d’andata può servire da lezione a Masciadri e compagne. A Cagliari le azzurre crollarono nel terzo quarto e furono sconfitte 83-71 sotto i colpi di una scatenata Marija Rezan da 35 punti (è l’attuale terza miglior marcatrice delle qualificazioni).

L’Italia ha ritrovato Elisa Penna, che ha lasciato Wake Forest University in questa finestra delle nazionali per dare il suo contributo alla causa azzurra. Quasi scontato dire che il destino dell’Italia è in mano soprattutto alla coppia del Fenerbahce, Giorgia Sottana e Cecilia Zandalasini. Sono loro due le giocatrici che dovranno spingere un intero gruppo ad una vittoria che vale tantissimo. Il cammino verso l’Europeo in Serbia e Lettonia ha la sua decisiva tappa a Slavonski Brod e per l’Italia è vietato sbagliare.













Credit: Ciamillo