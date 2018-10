Pattinaggio artistico, Skate America 2018: Tarasova/Morozov aprono il Grand Prix alla grande, Efimova/Korovin secondi

Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov confermano i favoriti del pronostico e si impongono nel programma corto delle coppie che ha aperto Skate America 2018, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico in programma a Everett (USA). I russi hanno ottenuto un totale di 71.24 punti, spingendosi a due lunghezze dal loro personale. I Campioni d’Europa e vicecampioni del Mondo, quarti alle ultime Olimpiadi, si sono distinti sulle note di I Got You (I Feel Good) di James Brown, facendosi apprezzare sia per la parte tecnica (36.67) che per la parte relativa ai components (34.57).

La coppia di stanza a Mosca può vantare addirittura 9 punti di vantaggio sui connazionali Alisa Efimova e Alexander Korovin, rispettivamente classe 1999 e classe 1994 che hanno demolito il proprio personale di sei punti (62.38 in questa circostanza) e che si stanno affacciando con grande convinzione sul panorama internazionale. A completare il podio momentaneo, in attesa del programma libero, ci sono i tedeschi Minerva Hase e Nolan Seegert (60.04), bravi a precedere le due coppie di casa formate da Ashley Cain/Timothy Leduc (57.72) e Alexa Scimeca Knierim/Chris Knierim (57.31).

SKATE AMERICA 2018: RISULTATI SHORT PROGRAM COPPIE













Foto: Pier Colombo