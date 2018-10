Pattinaggio artistico, infortunio per Carolina Kostner! La Reginetta salta il Grand Prix

Giornata critica per l’Italia degli sport invernali. Dopo l’annuncio dello stop di Sofia Goggia a causa della frattura del malleolo, arriva anche la notizia dell’infortunio di Carolina Kostner. L’icona del pattinaggio artistico azzurro accusa infatti un dolore all’anca sinistra e un’infiammazione del tendine prossimale del retto femorale sinistro. Proprio per questo motivo la Reginetta del Ghiaccio è costretta a rinunciare al Grand Prix (avrebbe dovuto disputare le tappe di Helsinki e Grenoble in programma a novembre) in modo da non forzare il fisico e concentrarsi sul recupero totale.

La 31enne altoatesina, che ha deciso di proseguire la propria carriera dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang e capace di vincere un oro mondiale e un bronzo a cinque cerchi, cercherà di rientrare per gli Europei e Mondiali che si disputeranno nel 2019. Queste le dichiarazioni rilasciate da Carolina Kostner alla Gazzetta dello Sport: "Sono molto dispiaciuta di non poter partecipare ai Grand Prix di quest'anno ma il corpo è una macchina che ogni tanto necessita un po' di revisione. Era necessario affrontare seriamente questa problematica per non mettermi a rischio di infortuni più seri e per poter lavorare al meglio per la seconda parte della stagione".













Foto: Pier Colombo