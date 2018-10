Pallanuoto femminile, A1 2018-2019: le migliori italiane della prima giornata. Emmolo ritorna, esplode Bettini. La rinascita di Izabella Chiappini

La prima giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile va in archivio senza particolari sorprese, con Catania, Padova e Bogliasco che non hanno alcun problema contro le matricole Torre del Grifo, Verona e F&D H2O. Pareggio nella sfida più attesa tra Roma e Rapallo, mentre il colpo di giornata lo firma la Florentia, corsara a Milano.

Andiamo a scoprire le migliori italiane del primo turno delle Serie A1 di pallanuoto femminile.

Valeria Palmieri (Catania): il derby etneo non ha storia, lei cala la cinquina e subito vola in vetta alla classifica marcatori. Fa parte, e non poteva essere altrimenti, dell’ossatura della nazionale targata Catania. Aspettiamoci una stagione ad alti livelli da parte sua, non solo in Italia e non solo nel club di appartenenza.

Dafne Bettini (Bogliasco): l’avevamo segnalata come giovane da seguire nel massimo campionato. Segna nella vittoria con cui le liguri inaugurano la Serie A1, subito convocata in Nazionale. Il futuro è tutto suo, sarà per lei la stagione della consacrazione: il Setterosa ne trarrà giovamento.

Elisa Queirolo (Padova): la capitana della Nazionale con una doppietta nella prima metà di gara segna il solco che decide la gara contro Verona. L’unica giocatrice della squadra campione d’Italia ad essere convocata in Nazionale, questo deve far riflettere. Siamo certi che saprà guidare al meglio il Setterosa nell’ultimo biennio verso Tokyo.

Giulia Enrica Emmolo (Rapallo): ritorna a giocare nel nostro massimo campionato una delle colonne del Setterosa. Dopo l’esperienza ellenica va in Liguria e per poco non contribuisce ad una pesante vittoria esterna. Segna su rigore, ma alla fine la partita finisce in parità.

Izabella Chiappini (Roma): dopo un anno difficile ha scelto Roma per ripartire e subito ha messo a segno una rete dal peso specifico importantissimo, dando il la alla rimonta capitolina. Roma si salva dal rovescio interno contro Rapallo anche per merito suo, forse il Setterosa ora potrà contare anche su di lei.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it