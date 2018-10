Golf, Olimpiadi Giovanili 2018: l’oro è della Thailandia, Alessia Nobilio e Andrea Romano quarti dopo un brutto ultimo giro

Niente medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2018 nell’evento a coppie del golf. Alessia Nobilio e Andrea Romano hanno compiuto un ultimo giro particolarmente impreciso sul percorso dell’Hurlingham Club di Buenos Aires, terminando il loro torneo in quarta posizione con un +9 di giornata e un -2 complessivo, con cui la coppia italiana è stata inoltre raggiunta da quelle svizzera e austriaca.

A vincere l’oro è la Thailandia, con Atthaya Thitikul e Vanchai Luangnitikul che terminano la giornata in pari con il par, restando a +12 e dovendo ringraziare un finale di giro disastroso degli Stati Uniti (Lucy Li e Akshay Bhatia), costretti ad accontentarsi dell’argento con -11 nonostante il miglior giro di giornata, in -3 (che prima della buca 16 era -7). Medaglia di bronzo, infine, per l’Argentina, con Ela Anacona e Mateo Fernandez de Oliveira che hanno assommato 138 colpi, due in meno del par, per finire a -7 nei tre giorni ed assicurarsi il gradino più basso del podio.













Credits: Facebook Alessia Nobilio