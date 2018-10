Basket, Champions League 2018-2019: Bologna, Avellino e Venezia in campo per mantenere l’imbattibilità

Tre vittorie, zero sconfitte. Questo è il bilancio di Segafredo Virtus Bologna, Sidigas Avellino e Umana Reyer Venezia nella Basketball Champions League 2018-2019 fino ad oggi. Per due di queste tre formazioni, tuttavia, arrivano i primi impegni difficili: Avellino deve affrontare la trasferta di Murcia, Venezia è invece chiamata ad ospitare Tenerife. Più abbordabile il compito di Bologna, anche se il Medi Bayreuth non è da sottovalutare. Vediamo tutto in maggior profondità.

UCAM MURCIA-SIDIGAS AVELLINO (Martedì 30 ottobre, ore 20:30)

La partita che attende la Scandone è di quelle difficili: con l’UCAM Murcia è in palio il primo posto nel girone A. Se la formazione allenata da Nenad Vucinic ha ripreso a vincere in campionato, quella spagnola si trova di fronte a un paradosso, perché se in coppa è a punteggio pieno, in Liga ACB è al penultimo posto con un solo successo, e nell’ultima partita i 32 punti di Milton Doyle non sono bastati a evitare la sconfitta casalinga contro Manresa (trascinata dall’ex irpino Alex Renfroe). Proprio Doyle è uno dei tre maggiori realizzatori della squadra allenata da Javi Juarez; gli altri due sono passati dall’Italia, e si tratta dell’ex Torino Christian Kloof e dell’ex Brindisi Ovie Soko. Vanno tenuti d’occhio anche Brad Oleson e Damjan Rudez, due vecchie conoscenze della pallacanestro europea.

UMANA REYER VENEZIA-IBEROSTAR TENERIFE (Martedì 30 ottobre, ore 20:30)

L’altro incrocio Italia-Spagna passa dalla Laguna, e vede la Reyer affrontare una delle squadre più in forma di quest’inizio di stagione. Tenerife ha raccolto quattro vittorie su sei in campionato, oltre ad essere a punteggio pieno in Europa, e viene dall’81-96 con cui ha espugnato Andorra. Se in Liga ACB il miglior realizzatore è Thad McFadden con 17,7 punti di media (in Champions viaggia a quota 9,7), le cose cambiano nel continente, dove si cercano di più le vicinanze del canestro con Abromaitis (13,3 punti/partita). Gli osservatori più attenti non si faranno sfuggire Nicolas Brussino, argentino con un passato nei campionati minori in Italia prima di spiccare il volo verso le Canarie, dove gioca in pianta stabile dal 2010. L’uomo che mantiene il rendimento più costante tra campionato e coppa è Javier Beiran (11,8 punti in ACB, 10,3 in Champions). La miglior arma degli spagnoli è il tiro da tre: si parla di percentuali oltre il 40%.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-MEDI BAYREUTH (Mercoledì 31 ottobre, ore 20:30)

Le V nere, dopo aver espugnato Lubiana e dopo aver subito la brutta sconfitta casalinga contro Cremona, ricevono una delle due squadre ancora a secco di vittorie nel girone D: il Medi Bayreuth. Nel campionato tedesco, la squadra allenata dall’austriaco Raoul Korner è a quota 4 punti ed ha perso l’ultima partita, giocata a Wurzburg, per 73-69. In Germania come in Europe, le sorti di Bayreuth dipendono dal centro Hassan Martin, prodotto dell’università del Rhode Island le cui medie punti sono di 13,3 in patria e 12,3 nel continente. Nel roster c’è David Stockton, e il cognome non è casuale, perché è il figlio del grande John, che è approdato in terra tedesca dopo aver girato mezza Europa. Il miglior marcatore in Champions League è l’ex Avellino Adonis Thomas, attualmente a 13,3 punti di media. Ci sono due altri giocatori visti nel nostro Paese: uno è Nik Raivio, che ha un ruolo decisamente più defilato rispetto ai due anni a Legnano, l’altro è De’Mon Brooks, mezza stagione a Napoli nel 2014-15 e una intera a Tortona nel 2016-17.













