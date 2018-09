US Open 2018: i risultati di lunedì 3 settembre del tabellone femminile. Fuori Maria Sharapova, avanzano Madison Keys e Naomi Osaka

Si completa il quadro degli ottavi di finale del tabellone femminile agli US Open di tennis: la notizia della notte italiana è l’eliminazione della russa Maria Sharapova, che va fuori, in poco più di un’ora e mezza, per mano della spagnola Carla Suarez Navarro, capace di imporsi per 6-4 6-3. Ai quarti se la vedrà con la statunitense Madison Keys, che ha vita facile contro la slovacca Dominika Cibulkova, spazzata via in un’ora e un quarto di gioco col punteggio di 6-1 6-3.

Nell’ultimo spicchio di tabellone match più combattuti: la nipponica Naomi Osaka impiega quasi due ore di gioco per piegare la resistenza della bielorussa Aryna Sabalenka, battuta per 6-3 2-6 6-4, mentre nell’unica sfida priva di teste di serie l’ucraina Lesia Tsurenko supera in rimonta la ceca Marketa Vondrousova per 6-7 (3) 7-5 6-2 in due ore e mezza di gioco, ed ora ai quarti sfiderà proprio la nipponica.

US Open – Tabellone femminile – Ottavi di finale (parte bassa)

Suarez Navarro (Esp, 30) b. Sharapova (Rus, 22) 6-4 6-3

Keys (Usa, 14) b. Cibulkova (Svk, 29) 6-1 6-3

Osaka (Jpn, 20) b. Sabalenka (Blr, 26) 6-3 2-6 6-4

Tsurenko (Ukr) b. Vondrousova (Cze) 6-7 (3) 7-5 6-2













