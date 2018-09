US Open 2018: ciclone Serena Wiliams, è in finale! Spazzata via Anastasija Sevastova

Sono bastati 66 minuti alla statunitense Serena Williams per superare l’ostacolo rappresentato dalla lettone Anastasija Sevastova e volare in finale nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis. Punteggio conclusivo di 6-3 6-0 per la minore delle sorelle Williams, che era sotto 0-2 in avvio di partita: parziale di 12-1 nel conto dei game da quel momento in poi.

Nel primo set infatti il break in apertura è dell’europea, brava a portarsi 15-40 in risposta nel primo game e ad allungare alla seconda occasione, confermando poi lo strappo nel gioco successivo. Serene però inizia a carburare e diventa insuperabile: controbreak centrato alla terza occasione nel quarto game, primo vantaggio del match al termine del quinto gioco, quando tiene la battuta e sale 3-2, infine nuovo break ottenuto nel sesto gioco, quando risale da 40-15 in favore della lettone e scappa sul 4-2. Il settimo game è tenuto agevolmente dalla padrona di casa, che vola 5-2 infilando il quinto gioco consecutivo. L’ottavo game è in favore della lettone, che poi prova ad andare a giocarsi tutto in risposta quando Serena serve per il set, ma l’americana non le concede nulla e chiude la prima partita sul 6-3 in 39 minuti.

La seconda frazione è un monologo di Serena Williams: decisivo il primo game, nel quale l’americana prima non sfrutta tre break point consecutivi da 0-40, poi, ai vantaggi trova l’allungo. Nel prosieguo del parziale la statunitense risulta essere più cinica: per tre volte nei giochi seguenti ci si trova sul 30-30, ed in tutte le occasioni a trovare i due punti consecutivi è proprio Serena, la quale vola sul 4-0. Titoli di coda sull’incontro: dal 4-0 15-15 Williams infila sei punti consecutivi e si procura un triplo match point, chiudendo col secondo sul 6-0 in 27 minuti.

In tutto sono stati giocati 100 punti, e 60 sono stati vinti da Serena, in saldo positivo nel confronto vincenti-errori non forzati (31-20), contro i 40 della lettone, in negativo con la stessa statistica (10-12). La statunitense ha concesso soltanto due palle break nel game di apertura, mentre nel resto della sfida Sevastova ne ha concesse ben dieci, salvandone soltanto cinque.













Foto: Leonard Zhukovsky shutterstock

